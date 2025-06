Sławomir Mentzen przed drugą turą przeprowadził dwie rozmowy z pozostającymi na placu boju kandydatami. Poprowadził je zresztą dobrze, bardziej po dziennikarsku niż zdarza się to w niejednym studio, kiedy to „profesjonalizm” przejawia się w emocjonalnym stosunku do zaproszonego gościa. Przy okazji, Mentzen stworzył dość miłą atmosferę rozmowy i zdobył ogromną widownię. Kto jeszcze uważa, że kluczem do tzw. oglądalności jest awantura?

Tak czy inaczej, granica między zawodem, którego deklarowanym celem jest ujawnianie prawdy, a zawodem, którego deklarowanym celem jest wygrana w walce o władzę, teoretycznie i modelowo nieprzepuszczalna, padła. Jesteś tym, kim mówisz, że jesteś. Władza i prawda są płynne.