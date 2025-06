"Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ujawnił nieprawidłowości po dokonaniu oględzin kart do głosowania z dwóch obwodowych komisji wyborczych. Budzi to poważne wątpliwości co do rzetelności prac tych komisji. Wskazuje także na możliwość popełnienia przestępstwa" - napisał w środę po południu prokurator generalny Adam Bodnar na platformie X.

Nieprawidłowości w Bielsku-Białej pod lupą sądu

Do tej kwestii odniósł się również w swoim wpisie na tej platformie szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Maciej Berek. "Ważny, ale też niepokojący komunikat Prokuratury Krajowej o wynikach przeprowadzenia oględzin kart do głosowania z dwóch obwodowych komisji wyborczych" - ocenił Berek.

"Ujawnione przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nieprawidłowości budzą poważne wątpliwości co do rzetelności prac wskazanych komisji wyborczych, a także wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa" - podkreślono natomiast w komunikacie prok. Adamiak.

Media od kilkunastu dni informują o nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów w niektórych komisjach podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Informowano m.in. o przypadkach, gdy sami przedstawiciele obwodowych komisji zgłaszali post factum pomyłki polegające na odwrotnym przypisaniu głosów kandydatom - głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu. Tak było w przypadku Obwodowej Komisji Wyborczej nr 95 przy w Krakowie, a także Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Mińsku Mazowieckim.

W zeszłym tygodniu w związku z wnoszonymi protestami wyborczymi Sąd Najwyższy zdecydował o oględzinach kart z łącznie 13 obwodowych komisji wyborczych. Wśród tych komisji znalazły się m.in. omawiane w mediach komisje z Krakowa oraz Mińska Mazowieckiego. Oględziny zarządzono wtedy także m.in. w odniesieniu do dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych - nr 30 i 61 - z Bielska-Białej.

Prokuratura wszczyna postępowanie sprawdzające

Jak wówczas przekazywano "SN powyższy dowód postanowił przeprowadzić w drodze pomocy sądowej przez właściwe sądy rejonowe".

Prok. Adamiak poinformowała w środę, że w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie dotyczące oględzin kart do głosowania z tych dwóch komisji. "W posiedzeniu udział wziął upoważniony przez PG prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej" - przekazała.

Jak ujawniła rzeczniczka PG w wyniku przeprowadzenia tych oględzin ustalono, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych "doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tym obwodzie uzyskał Karol Nawrocki, podczas gdy w rzeczywistości zostały one oddane na Rafała Trzaskowskiego".

Błędy także w innych komisjach wyborczych?

Z kolei w drugiej komisji - jak zaznaczyła Adamiak - "160 głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego, spośród łącznej liczby 959 wszystkich oddanych głosów, zostało umieszczonych w zamkniętym i opieczętowanym pakiecie z głosami przypisanymi kandydatowi Karolowi Nawrockiemu, a następnie błędnie wykazanych w protokole wyborczym jako głosy oddane na jego rzecz".

"Materiały w tym zakresie zostaną przekazane do Prokuratury Regionalnej w Katowicach celem wyznaczenia prokuratury właściwej miejscowo i rzeczowo do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego" - zapowiedziała rzeczniczka PG.

Jednocześnie prok. Adamiak zastrzegła, że spośród spraw, co do których SN zdecydował o oględzinach kart do głosowania, "dotychczas jedynie Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej powiadomił Prokuratora Generalnego o terminie posiedzenia w tym przedmiocie". W odniesieniu do pozostałych protestów, w których SN zarządził oględziny, PG nie został powiadomiony o terminach posiedzeń sądów w tej sprawie. Dlatego PG zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie informacji o wyniku tych pozostałych oględzin.

Kiedy poznamy decyzję w sprawie ważności wyborów?

Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty w składzie trzech sędziów, w postępowaniu nieprocesowym. "Jeżeli w toku rozpoznawania protestu pojawi się konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego, wydawane jest postanowienie o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu np. z zeznań świadków czy oględzin kart do głosowania" - przekazywał SN.

Po rozpoznaniu protestu SN może pozostawić go bez dalszego biegu. Oznacza to, że protest z przyczyn formalnych nie może zostać rozpoznany merytorycznie.

Jeśli protest zostanie rozpoznany merytorycznie SN może wyrazić opinię, że protest jest niezasadny bądź, że jest on zasadny. "W przypadku wyrażenia opinii o zasadności zarzutów protestu Sąd Najwyższy wskazuje, czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów" - informował SN.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie jest 2 lipca br.

Prokurator Generalny konsekwentnie wskazuje, że istnieje konieczność wyłączania wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego od orzekania w sprawach protestów wyborczych, gdyż zostali oni powołani w wyniku procedur przed KRS po 2017 roku i "nie spełniają wymogów niezawisłości i bezstronności, a tym samym nie mogą zostać uznani za powołanych zgodnie z Konstytucją RP".

Rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski podkreśla zaś, że "jedyną izbą umocowaną prawnie do rozpoznawania protestów jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN".(PAP)