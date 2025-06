Zarówno marszałek Sejmu jak i prezydent elekt wzięli w środę udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed rozpoczęciem posiedzenia na sali były kamery i widać było rozmowę siedzących obok siebie Nawrockiego i Hołowni.

Szymon Hołownia rozmawiał z Karolem Nawrockim

Zapytany później przez dziennikarzy o tę wymianę zdań, marszałek Sejmu powiedział, że odbył z prezydentem elektem "miłą i spokojną rozmowę" dotyczącą ich samopoczucia po kampanii wyborczej.

Zarazem poinformował, że zaprosił Nawrockiego do Sejmu na rozmowę o "szczegółach technicznych". "Prezydent elekt w tej chwili ma inne zajęcia, natomiast będzie czas. Zaprosiłem go jeszcze raz do Sejmu w tym czasie pomiędzy decyzją Sądu Najwyższego, a zaprzysiężeniem" - dodał.

Wynika z tego, że prezydent elekt został zaproszony na spotkanie w Sejmie między 2 lipca a 6 sierpnia.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie jest 2 lipca br. Termin na składanie w SN protestów przeciwko wyborowi prezydenta (tzw. protestów wyborczych) upłynął w poniedziałek 16 czerwca.

Kiedy Andrzej Duda kończy prezydenturę?

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Marszałek Hołownia już wcześniej zapowiedział, że "jeżeli nie będzie stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta przez Sąd Najwyższy" to na 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe, by Karol Nawrocki złożył przysięgę. Zgodnie z konstytucją nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta RP.

1 czerwca, w II turze wyborów prezydenckich popierany przez PiS Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. W zeszłym tygodniu podczas uroczystości na Zamku Królewskim Nawrocki odebrał od szefa PKW Sylwestra Marciniaka uchwałę o wyborze na urząd prezydenta RP. (PAP)