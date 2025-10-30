Obaj generałowie spotkali się w czwartek w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, odwiedzili także poligon w nieodległym Biedrusku. „Wizyta stanowiła kolejny etap rozwijania współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi Polski i Słowacji w ramach partnerstwa regionalnego i Sojuszu Północnoatlantyckiego” - czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie Sztabu Generalnego.

Polska będzie wspierać Słowację

Jak wskazano, dowódcy omówili m.in. wsparcie dla Słowaków w budowie nowej dywizji w ich wojskach lądowych i budowaniu jej pełnych zdolności operacyjnych, a także rozwój współpracy między polskimi i słowackimi wojskowymi ośrodkami szkoleniowymi - pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu a Ośrodkiem Szkolenia w Leszt na Słowacji.

Wśród tematów znalazło się także wsparcie Słowacji przez stronę polską we wdrażaniu dostarczonych niedawno na Słowację samolotów wielozadaniowych F-16. Słowacja zamówiła łącznie 14 samolotów F-16, z których pierwsze dostarczone zostały w ub. roku. To w tej chwili jedyny typ samolotu bojowego, jakim dysponują słowaccy lotnicy. Wcześniej wykorzystywali oni także poradzieckie myśliwce MiG-29, które w 2023 roku zostały przekazane broniącej się przed Rosją Ukrainie.

Słowacja w oczekiwaniu na F-16

W okresie, gdy Słowacy oddali swoje MiGi-29, a nie otrzymali jeszcze nowych F-16, w ochronę ich przestrzeni powietrznej zaangażowało się polskie oraz czeskie lotnictwo, które brało udział w patrolowaniu nieba nad Słowacją.

Podczas czwartkowego spotkania w Biedrusku gen. Zmeko zapoznał się również - jak informuje Sztab Generalny WP - z procesem szkolenia polskich czołgistów, sam zasiadł także za sterami czołgu K2. Tego typu czołgi, pochodzące z Korei Południowej i dostosowane do polskich wymagań w wersji K2PL, w mają w najbliższych latach stać się jednym z najpowszechniej wykorzystywanych typów czołgów w Wojsku Polskim; zawarta w 2022 roku umowa ramowa przewiduje dostawę nawet 1000 maszyn. Słowacja to kolejny kraj w regionie, który wyraża zainteresowanie zakupem południowokoreańskich maszyn. (PAP)