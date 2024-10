Zawsze, gdy nie mamy pełnych informacji, przydaje się probabilistyka. W ujęciu historycznym analiza zjawisk losowych narodziła się przy stołach pełnych kości, kart i zakładów – wśród hazardzistów. W najnowszych badaniach statystycy i probabiliści proponują, by powrócić do korzeni i spojrzeć na analizę zjawisk losowych jak na grę hazardową.

Autorami tej perspektywy są Glenn Shafer (Uniwersytet Rutgersa) oraz Vladimir Vovk (Uniwersytet Londyński). W ich propozycji na prawdopodobieństwo składają się trzej gracze. Prognostyk, który proponuje cenę za zakład; ustalając cenę, stara się jak najlepiej oddać wartość zakładu. Sceptyk, decydujący, jak wiele zakładów po danej cenie kupi; próbujący pomnożyć kapitał i w tym celu używający ceny zaproponowanej przez prognostyka. A trzecim graczem jest rzeczywistość – ujawnia ona wartość wypłaty dla sceptyka. Hazardziści grają wiele rund na zmianę ustalając ceny, liczbę i wynik rozgrywki, przy czym obserwują swoje strategie. Od momentu, w którym prognostyk idealnie przewiduje cenę, nie pozwalając sceptykowi zarobić – strategie obu graczy definiują właściwe prawdo podobieństwo. Ta nowa perspektywa dostarcza matematykom dodatkowych narzędzi analizy.

W statystyce został też zaproponowany nowy paradygmat testowania hipotez. Aby ilościowo ocenić miarę dowodów przeciwko postawionej hipotezie, organizuje się zakład między kasynem a statystykiem. Wyobraźmy sobie, że kasyno w wielu turach rzuca monetą, a statystyk obstawia, czy wypadnie orzeł, czy reszka. Im więcej zarobił statystyk, tym mocniejsze dowody na to, że rzuty nie były losowe, czyli że moneta nie była uczciwa. Taka procedura daje nową miarę prawdziwości hipotez naukowych, nowe koncepcje i nowe intuicje. W artykule z 2024 r. Aaditya Ramdas i Hongjian Wang zastanawiają się, czy miałoby sens (matematycznie) zapożyczanie się przez statystyka w powyższym modelu – i wydaje się, że nie ma ku temu przeszkód...

Sztuczna inteligencja też bierze inspiracje z perspektywy gry. Na podobnym pomyśle są oparte generatywne sieci przeciwstawne (GAN). Wyobraźmy sobie, że mamy zestaw obiektów, które mają wspólne cechy – to próba oryginalna. Zadaniem GAN jest stworzyć nową próbę – nie kopię! – która pasowałaby do tej, na której algorytm ma się wzorować. Algorytm składa się z dwóch graczy: generator tworzy próbki, zaś dyskryminator ocenia, czy pochodzą z oryginalnej próby. Generator jest nagradzany za tworzenie próbek, które oszukają dyskryminatora, zaś dys kryminator jest nagradzany za poprawne klasyfikowanie. Gra jest turowa, obaj gracze uczą się w kolejnych ruchach. GAN są już używane do generowania nowych wzorów ubrań (zespół Ryozo Masukawy z Uniwersytetu Meiji), poprawiania jakości zdjęć astronomicznych (zespół Kevina Schawinskiego z Politechniki Federalnej w Zurichu) czy rekonstrukcji twarzy rzymskich cesarzy na podstawie ich popiersi (projekt Daniela Vosharta). W artykule z 2022 r. zespół Yuan (Uniwersytet Chengdu) opisał, że sieci GAN będzie można używać do identyfikacji zmasakrowanych lub mocno niekompletnych zwłok.

Przychodzi naukowiec do kasyna… I nie jest to początek żartu, tylko eksperymentu myślowego prowadzącego do rewolucji naukowej. Ta rewolucja przebiega na gruntach filozoficznym, matematycznym, ale także sztucznej inteligencji i jej zastosowań. ©Ⓟ