Tylko w tym tygodniu stopy procentowe obniżyły banki centralne Czech, Węgier, Szwecji i Szwajcarii.

Banki centralne w trybie luzowania

W wymiarze finansowym dla nas wciąż jest najważniejsze to, co robi ten ostatni, bo w portfelach banków wciąż zalegają stare hipoteki we frankach. Szwajcarzy ścięli stopy trzeci raz z rzędu; koszt pieniądza na poziomie 1 proc. to najmniej od września ub.r. W sierpniu roczna inflacja wyniosła tam 1,1 proc. Niższe tempo wzrostu cen na naszym kontynencie mają tylko Litwa, Łotwa i Słowenia. Do cięcia stóp zachęca niedawna obniżka oprocentowania ze strony EBC oraz o kilka dni późniejsza amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Banki niewielkich krajów idą w ślady największych m.in. po to, by uniknąć nadmiernej aprecjacji swoich walut. ©Ⓟ

/> />

Produkcja samochodów na hamulcu

Dla ulokowanej w Polsce produkcji samochodów osobowych ten rok może się okazać gorszy nawet od pandemicznego 2020 r. Jak wynika z danych GUS, w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku krajowe zakłady wytworzyły 170 tys. aut. To o 14 proc. mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku i o niecały tysiąc więcej niż między styczniem a sierpniem 2020 r. Miesiące letnie są zawsze dość słabe, ale w tym roku wakacyjne wyniki były szczególnie złe: w lipcu produkcja wyniosła 7,3 tys. sztuk, a w sierpniu – 8,3 tys. Gorzej było tylko w kwietniu–maju 2020 r., czyli w czasie pierwszego lockdownu. Producenci autobusów radzą sobie trochę lepiej. Ich wynik od stycznia do sierpnia to prawie 4,1 tys. pojazdów, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej (choć to poniżej rezultatów z 2020 r.). ©Ⓟ

/> />

Badania i rozwój: lepiej, ale…

Eurostat podsumował wydatki na badania i rozwój w krajach UE w 2022 r. W Polsce wyniosły one 1,45 proc. PKB, co odpowiada kwocie przekraczającej 50 mld zł. Jako odsetek PKB mamy wynik o prawie połowę lepszy niż w 2015 r. i niemal dwa razy lepszy niż w 2011 r. Ale to wciąż daje nam w UE raptem 15. pozycję, pomiędzy Grecją a Hiszpanią. Najlepszy wynik w Unii ma Szwecja (3,5 proc. PKB). Spośród krajów, dla których dostępne są porównywalne dane, numerem jeden jest Korea Południowa, gdzie wydatki na badania i rozwój w 2022 r. przekroczyły 5 proc. PKB. Dla Chin był to 10. z rzędu rok z proporcją badań do PKB przekraczającą 2 proc. W przypadku Polski na uczelnie przypadło niecałe 0,5 proc. PKB (u najlepszych jest to nie więcej niż 0,8 proc.), co oznacza, że biznes wydał na działalność badawczo -rozwojową mniej niż 1 proc. PKB. ©Ⓟ