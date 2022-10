Pierwszy, podstawowy, to pomoc finansowa, która przekłada się na dostawy broni. Do tej pory USA zadeklarowały wsparcie o wartości ponad 50 mld dol. To znacznie więcej, jak wskazują dane Instytutu Badań Gospodarki Światowej w Kilonii, niż wszystkie kraje UE łącznie. Lista przekazanego uzbrojenia jest długa, to przede wszystkim wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS, artyleria lufowa i amunicja do niej, tysiące przeciwpancernych javelinów oraz różnego rodzaju pojazdy opancerzone.

Trzeci obszar, w którym wsparcie Amerykanów jest szczególnie istotne, to wspólne opracowywanie planów. Tak było m.in. w przypadku spektakularnej ofensywy w rejonie Charkowa. – Zrobiliśmy trochę modelowania i kilka ćwiczeń na stole – mówił Colin Kahl z Pentagonu w wywiadzie dla „The New York Times”. – Ten zestaw ćwiczeń sugerował, że niektóre sposoby kontrofensywy mogą być bardziej skuteczne niż inne. Udzieliliśmy rady, a Ukraińcy ją przyjęli – dodał. Choć brzmi to niewinnie, wcześniej CNN sugerowało, że to w dużej mierze dzięki planistycznej pomocy Amerykanów ta ofensywa się udała, a niemały udział w pracy koncepcyjnej mieli też Brytyjczycy.

Oczywiście trzeba podkreślić, że podstawą tak długiej i dobrej obrony jest bohaterska postawa Ukraińców. Gdyby nie ich duch walki oraz czasami szaleńcza wręcz odwaga i niesamowita kreatywność przy wykorzystywaniu uzbrojenia, rozważania o pomocy USA nie miałyby sensu, bo dziś w Kijowie rządziłaby rosyjska marionetka. To dzięki dobrej mieszance polityki oraz zdolności wojskowych jasnym jest, że Ukraina może wygrać wojnę. Z jednej strony ma to pozytywny wpływ na morale jej żołnierzy, z drugiej – pozwala wywierać większą presję na Zachód, by przysyłał kolejne transze pomocy. Dziś głosy, by tego nie robić, bo w ten sposób wojna szybciej się skończy, słyszy się już znacznie rzadziej niż kilka miesięcy temu.

Jednak by odpowiedzieć na pytanie, czy Amerykanie będą pomagać Ukrainie aż do wygranej, trzeba zdefiniować, czym to zwycięstwo może być. Czy to będzie odbicie jedynie terenów zajętych po 24 lutego? Czy również odzyskanie Krymu oraz Donbasu okupowanych od 2014 r.? Tutaj nie ma jasnej odpowiedzi, a punkt widzenia zależy od geograficznego punktu siedzenia. Dla niektórych na Zachodzie wojna objawia się tym, że rosną ceny energii i dlatego należy ją jak najszybciej zakończyć, nie licząc się przy tym ze stratami Kijowa. Tymczasem dla Ukrainy to wojna egzystencjalna, jej przegranie oznacza utratę niepodległości i państwowości.

– Ujmę to tak: Amerykanie na pewno nie pozwolą, by Ukraina przegrała. Ale w USA jest przekonanie, że na pewnym etapie dojdzie do rozmów i Ukraina z Rosją będą się musiały jakoś porozumieć. Waszyngton chce więc, by Kijów miał w tych negocjacjach jak najsilniejszą pozycję. Ale nikt nie będzie go zmuszał do ich rozpoczęcia. Polityka administracji prezydenta Bidena jest jasna: nic o Ukrainie bez Ukrainy – ocenia Michał Baranowski, szef German Marshall Fund w Warszawie. – Ale będąc ostatnio w Kijowie, nie odniosłem wrażenia, by Ukraińcy chcieli szybko siąść do stołu rokowań. U nich panuje przekonanie o możliwości odbicia całego zajętego przez Rosję terytorium – dodaje. I wyjaśnia, że Amerykanie skalą swojej pomocy umiejętnie sterują tak, by wojna nie eskalowała. Tu nie chodzi o niechęć do poniżenia Putina, lecz o ryzyko rozszerzenia konfliktu na inne kraje regionu. Zapewne dlatego ukraińscy obrońcy nie doczekali się jeszcze pocisków do HIMARS mających zasięg aż 300 km.