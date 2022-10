"Uważamy, że czas na neutralność minął" – powiedział Price na konferencji prasowej.

Reklama

Kraje członkowskie ONZ debatują od poniedziałku w Zgromadzeniu Ogólnym nad rezolucją, przedstawioną przez Ukrainę i współredagowaną przez Unię Europejską, zgodnie z którą Zachód miałby zademonstrować izolację Rosji na arenie międzynarodowej. Jak pisze agencja AFP, według źródeł dyplomatycznych głosowanie nad rezolucją mogłoby odbyć się w środę lub w czwartek.

Do czasu głosowania sekretarz stanu USA Antony Blinken ponawia apele do zagranicznych przywódców, w tym do prezydenta Serbii Aleksandara Vucica, oraz do swoich odpowiedników na całym świecie, aby zebrać jak najwięcej krajów przeciwko Rosji.

Reklama

Apelował już o przyjęcie rezolucji podczas wizyty w Ameryce Łacińskiej w zeszłym tygodniu - w Kolumbii, Chile i Peru, a także podczas walnego zgromadzenia Organizacji Państw Amerykańskich w ubiegły czwartek i piątek w Limie.

We wtorek Blinken i numer trzy Departamentu Stanu ds. politycznych, Victoria Nuland przeprowadzili wirtualne rozmowy z przedstawicielami około 100 krajów i nalegali, aby zmusić Rosję do "zapłacenia rachunku za nielegalną aneksję terytoriów na Ukrainie” – powiedział Price.

Podczas poniedziałkowej debaty na Zgromadzeniu Ogólnym Ukraina oskarżyła Rosję o to, że jest "państwem terrorystycznym".

W niedawnym głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa żaden kraj nie stanął po stronie Rosji, ale cztery (Chiny, Indie, Brazylia i Gabon) wstrzymały się od głosu. Rezolucja potępiająca Rosję nie została jednak przyjęta z powodu weta Moskwy.

Jeszcze przed debatą Zgromadzenie Ogólne, gdzie weto nie obowiązuje, odrzuciło wniosek Rosji, by głosowanie było tajne. Za jawnym głosowaniem opowiedziało się 107 krajów, 13 było przeciw, zaś 39 wstrzymało się od głosu. (PAP)