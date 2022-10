Łatanie dziur w szkołach i na uczelniach nie jest tylko polską specjalnością, ale to nie powinno nas uspokajać. Co z tego, że w końcu znajdziemy nauczycieli, jeśli już niedługo życie zmusi nas do zmiany całego systemu?

Takie będą Rzeczpospolite…” – to znają wszyscy, ale cytat Jana Zamoyskiego miał swój ciąg dalszy: „Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”. Cztery wieki później jesteśmy w toku dyskusji o przyszłości edukacji i szkolnictwa wyższego. Bo wakaty, bo brak napływu świeżej krwi do zawodu nauczyciela (w tym również akademickiego) i w efekcie starzejąca się kadra, bo selekcja negatywa do wciąż nisko płatnej (mimo zmian w systemie awansu) pracy. MEiN uspokaja, związki zawodowe na czele z ZNP wieszczą kryzys, z jakim się dotąd nie mierzyliśmy.