6 marca patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl (Władimir Gundiajew) wygłosił kazanie z okazji Niedzieli Seropustnej. W prawosławiu to ostatnia niedziela przygotowująca do wielkiego postu, podczas której prosi się bliźnich o wybaczenie grzechów i wybacza im ich własne. Cyryl, przy innej okazji błogosławiący rosyjskie wojska idące na wojnę, postanowił wykorzystać obchody, by uzasadnić agresję i uderzyć w piersi Zachodu. – Przystąpiliśmy do bitwy, która ma nie fizyczne, a metafizyczne znaczenie – przekonywał. – Od ośmiu lat trwały próby unicestwienia tego, co istnieje na Donbasie. A na Donbasie istnieje brak akceptacji dla tzw. wartości, które dzisiaj są proponowane przez tych, którzy pretendują do władzy na światem. To dziś taki test lojalności wobec tej władzy, pewna przepustka do tego szczęśliwego świata, świata nadmiernej konsumpcji, świata rzekomej wolności. Czy wiecie, co to za test? Test bardzo prosty, a jednocześnie potworny: to parada gejowska – tłumaczył. – Dlatego to, co dziś się odbywa w sferze relacji międzynarodowych, ma znaczenie nie tylko polityczne. Chodzi o coś innego i dużo ważniejszego niż polityka . Chodzi o zbawienie człowieka. I wszystko, co jest związane z usprawiedliwianiem grzechu potępionego w Biblii, jest dziś testem naszej wierności Panu, naszej sposobności wyznawania wiary w naszego Zbawiciela. Wszystko, co mówię, ma nie tylko jakieś znaczenie teoretyczne i nie tylko sens duchowy. Wokół tego tematu dzisiaj toczy się realna wojna – uzasadniał patriarcha, a lojalne wobec Kremla media musiały przy tym ostatnim słowie dodać gwiazdkę i wyjaśnienie: „Roskomnadzor uważa takie nazywanie konfliktu za nieprawdziwą informację i proponuje mediom określać wydarzenia w Ukrainie jako «wojenną operację specjalną»”. Media, które by pisały o wojnie, muszą się liczyć z represjami, których ofiarą padły już zamknięte „Dożd” i „Echo Moskwy”, ale cerkiewny porządek nie jest z tego świata, więc Cyryl mówić o niej może, zwłaszcza że chodzi o wojnę duchową. Muzułmanie określiliby ją mianem dżihadu, zresztą w przekazie czeczeńskich kadyrowców takie słowo pada wprost.