„Znikającą Polskę” napisał Piotr Witwicki – dziennikarz Polsatu, także autor rozmów w weekendowej „Rzeczpospolitej”, szef portalu Interia. Ale Witwicki to również dziecko transformacji, rocznik 1982. Wychowany we Włocławku, to stamtąd wyruszył w świat. Ale zanim do tego doszło, zdążył się napatrzeć. Widział, co się dzieje z historyczną stolicą Kujaw oraz dawnym miastem wojewódzkim, które u progu wolnej Polski liczyło 125 tys. mieszkańców, a dziś niewiele ponad 108 tys. Widział, jak Włocławek stracił liczne zakłady i popadł na całe lata w bezrobocie na wyniszczającym poziomie 20 proc.