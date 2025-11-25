- Podstawa prawna nowego rozporządzenia o rejestrze fundacji rodzinnych 2025
- Dlaczego zmiany w rejestrze fundacji rodzinnych są niezbędne dla fundatorów i pełnomocników
- Rejestr fundacji rodzinnych online – jak Ministerstwo Sprawiedliwości ułatwia dostęp do danych
- Jawność i bezpieczeństwo danych w rejestrze fundacji rodzinnych – co przewiduje projekt rozporządzenia
- Bez zmian dla dokumentów papierowych
- Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych (nr B883). Zmiana ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do potrzeb praktyki i oczekiwań środowiska — zarówno fundatorów i członków władz fundacji, jak i pełnomocników oraz sądu rejestrowego. W efekcie rejestr ma stać się bardziej przejrzysty, dostępny i nowoczesny, a część usług będzie można załatwić w pełni elektronicznie.
Podstawa prawna nowego rozporządzenia o rejestrze fundacji rodzinnych 2025
Projekt rozporządzenia wdraża upoważnienie wynikające z art. 127 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. To właśnie ten przepis nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek określenia:
- sposobu prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych,
- zakresu danych ujawnianych w rejestrze,
- trybu oraz zasad udzielania informacji z rejestru.
Celem regulacji ma być zapewnienie zgodności wpisów ze stanem faktycznym i prawnym, a także właściwa ochrona gromadzonych danych.
Dlaczego zmiany w rejestrze fundacji rodzinnych są niezbędne dla fundatorów i pełnomocników
Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, impuls do zmian płynie przede wszystkim z praktyki. Uwagi zgłaszali:
- pełnomocnicy procesowi,
- fundatorzy fundacji rodzinnych,
- członkowie ich organów,
- uczestnicy obrotu gospodarczego,
- a także Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim — obecnie prowadzący rejestr fundacji rodzinnych.
Interesariusze wskazywali, że obowiązujące od 2023 r. rozporządzenie nie odpowiada w pełni potrzebom nowego, dynamicznie rozwijającego się modelu zarządzania majątkiem poprzez fundacje rodzinne.
Rejestr fundacji rodzinnych online – jak Ministerstwo Sprawiedliwości ułatwia dostęp do danych
Najważniejsza zmiana dotyczy cyfryzacji dostępu do danych. Po wejściu w życie nowelizacji możliwe będzie:
- pobieranie informacji, odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru w formie elektronicznej,
- składanie wniosków o udostępnienie danych bez wizyty w sądzie,
- otrzymywanie dokumentów w formie wydruków komputerowych, równoważnych papierowym odpisom.
Dostęp do usług online będzie odbywał się za pośrednictwem systemu informatycznego, którego adres zostanie podany na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (BOI).
Wnioski elektroniczne mają być uwierzytelniane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- albo podpisem osobistym.
Do wniosku będzie trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej.
Jawność i bezpieczeństwo danych w rejestrze fundacji rodzinnych – co przewiduje projekt rozporządzenia
Ministerstwo podkreśla, że zgodnie z art. 111 ustawy o fundacji rodzinnej rejestr jest jawny, a każdy ma prawo uzyskać:
- poświadczone odpisy,
- wyciągi,
- zaświadczenia,
- informacje.
Wprowadzenie elektronicznego dostępu jest więc w pełni zgodne z ustawą i poszerza możliwości, jakie już obecnie stanowi prawo.
Bez zmian dla dokumentów papierowych
Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych. Dokumenty wydane wcześniej w formie papierowej zachowają moc -nie zmieniają się zasady ich traktowania ani ważność.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Projekt zakłada, że nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu. Dzięki temu sąd rejestrowy i użytkownicy rejestru będą mieć czas na przygotowanie techniczne i organizacyjne.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję