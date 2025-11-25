rozwiń

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych (nr B883). Zmiana ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do potrzeb praktyki i oczekiwań środowiska — zarówno fundatorów i członków władz fundacji, jak i pełnomocników oraz sądu rejestrowego. W efekcie rejestr ma stać się bardziej przejrzysty, dostępny i nowoczesny, a część usług będzie można załatwić w pełni elektronicznie.

Podstawa prawna nowego rozporządzenia o rejestrze fundacji rodzinnych 2025

Projekt rozporządzenia wdraża upoważnienie wynikające z art. 127 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. To właśnie ten przepis nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek określenia:

  • sposobu prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych,
  • zakresu danych ujawnianych w rejestrze,
  • trybu oraz zasad udzielania informacji z rejestru.

Celem regulacji ma być zapewnienie zgodności wpisów ze stanem faktycznym i prawnym, a także właściwa ochrona gromadzonych danych.

Dlaczego zmiany w rejestrze fundacji rodzinnych są niezbędne dla fundatorów i pełnomocników

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, impuls do zmian płynie przede wszystkim z praktyki. Uwagi zgłaszali:

  • pełnomocnicy procesowi,
  • fundatorzy fundacji rodzinnych,
  • członkowie ich organów,
  • uczestnicy obrotu gospodarczego,
  • a także Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim — obecnie prowadzący rejestr fundacji rodzinnych.

Interesariusze wskazywali, że obowiązujące od 2023 r. rozporządzenie nie odpowiada w pełni potrzebom nowego, dynamicznie rozwijającego się modelu zarządzania majątkiem poprzez fundacje rodzinne.

Rejestr fundacji rodzinnych online – jak Ministerstwo Sprawiedliwości ułatwia dostęp do danych

Najważniejsza zmiana dotyczy cyfryzacji dostępu do danych. Po wejściu w życie nowelizacji możliwe będzie:

  • pobieranie informacji, odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru w formie elektronicznej,
  • składanie wniosków o udostępnienie danych bez wizyty w sądzie,
  • otrzymywanie dokumentów w formie wydruków komputerowych, równoważnych papierowym odpisom.

Dostęp do usług online będzie odbywał się za pośrednictwem systemu informatycznego, którego adres zostanie podany na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (BOI).

Wnioski elektroniczne mają być uwierzytelniane:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • albo podpisem osobistym.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Jawność i bezpieczeństwo danych w rejestrze fundacji rodzinnych – co przewiduje projekt rozporządzenia

Ministerstwo podkreśla, że zgodnie z art. 111 ustawy o fundacji rodzinnej rejestr jest jawny, a każdy ma prawo uzyskać:

  • poświadczone odpisy,
  • wyciągi,
  • zaświadczenia,
  • informacje.

Wprowadzenie elektronicznego dostępu jest więc w pełni zgodne z ustawą i poszerza możliwości, jakie już obecnie stanowi prawo.

Bez zmian dla dokumentów papierowych

Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych. Dokumenty wydane wcześniej w formie papierowej zachowają moc -nie zmieniają się zasady ich traktowania ani ważność.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt zakłada, że nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu. Dzięki temu sąd rejestrowy i użytkownicy rejestru będą mieć czas na przygotowanie techniczne i organizacyjne.