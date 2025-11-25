Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych (nr B883). Zmiana ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do potrzeb praktyki i oczekiwań środowiska — zarówno fundatorów i członków władz fundacji, jak i pełnomocników oraz sądu rejestrowego. W efekcie rejestr ma stać się bardziej przejrzysty, dostępny i nowoczesny, a część usług będzie można załatwić w pełni elektronicznie.

Podstawa prawna nowego rozporządzenia o rejestrze fundacji rodzinnych 2025

Projekt rozporządzenia wdraża upoważnienie wynikające z art. 127 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. To właśnie ten przepis nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek określenia:

sposobu prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych,

zakresu danych ujawnianych w rejestrze,

trybu oraz zasad udzielania informacji z rejestru.

Celem regulacji ma być zapewnienie zgodności wpisów ze stanem faktycznym i prawnym, a także właściwa ochrona gromadzonych danych.

Dlaczego zmiany w rejestrze fundacji rodzinnych są niezbędne dla fundatorów i pełnomocników

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, impuls do zmian płynie przede wszystkim z praktyki. Uwagi zgłaszali:

pełnomocnicy procesowi,

fundatorzy fundacji rodzinnych,

członkowie ich organów,

uczestnicy obrotu gospodarczego,

a także Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim — obecnie prowadzący rejestr fundacji rodzinnych.

Interesariusze wskazywali, że obowiązujące od 2023 r. rozporządzenie nie odpowiada w pełni potrzebom nowego, dynamicznie rozwijającego się modelu zarządzania majątkiem poprzez fundacje rodzinne.

Rejestr fundacji rodzinnych online – jak Ministerstwo Sprawiedliwości ułatwia dostęp do danych

Najważniejsza zmiana dotyczy cyfryzacji dostępu do danych. Po wejściu w życie nowelizacji możliwe będzie:

pobieranie informacji, odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru w formie elektronicznej,

składanie wniosków o udostępnienie danych bez wizyty w sądzie,

otrzymywanie dokumentów w formie wydruków komputerowych, równoważnych papierowym odpisom.

Dostęp do usług online będzie odbywał się za pośrednictwem systemu informatycznego, którego adres zostanie podany na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (BOI).

Wnioski elektroniczne mają być uwierzytelniane:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym,

albo podpisem osobistym.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Jawność i bezpieczeństwo danych w rejestrze fundacji rodzinnych – co przewiduje projekt rozporządzenia

Ministerstwo podkreśla, że zgodnie z art. 111 ustawy o fundacji rodzinnej rejestr jest jawny, a każdy ma prawo uzyskać:

poświadczone odpisy,

wyciągi,

zaświadczenia,

informacje.

Wprowadzenie elektronicznego dostępu jest więc w pełni zgodne z ustawą i poszerza możliwości, jakie już obecnie stanowi prawo.

Bez zmian dla dokumentów papierowych

Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych. Dokumenty wydane wcześniej w formie papierowej zachowają moc -nie zmieniają się zasady ich traktowania ani ważność.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt zakłada, że nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu. Dzięki temu sąd rejestrowy i użytkownicy rejestru będą mieć czas na przygotowanie techniczne i organizacyjne.