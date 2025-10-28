MON zaproponowało rodzinie z uszkodzonego rakietą domu w Wyrykach - poza budową nowego domu na koszt państwa - dodatkowe 200 tys. zł zadośćuczynienia - przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dodał, że poszkodowana rodzina wyraziła wolę budowy nowego domu, nie zaś remontowania uszkodzonego.

Dom ucierpiał na skutek nalotu dronów

Tomczyk został we wtorek w radiu ZET zapytany o sprawę rodziny z wsi Wyryki w woj. lubelskim, której dom został uszkodzony podczas działań wojska reagującego na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września.

W odpowiedzi wiceszef resortu obrony zapewnił, że sprawa zadośćuczynienia dla poszkodowanych jest pod pełną kontrolą lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również MON. Rodzina - przekazał - otrzymała zadośćuczynienie oraz lokal zastępczy o powierzchni ok 80 m2; ponadto, jak mówił Tomczyk zdecydowała się, żeby starego domu nie remontować, a w zamian oczekuje budowy nowego domu na koszt państwa. - I tak będzie - zadeklarował wiceszef MON.

MON przygotował rekompensatę za zniszczenie domu

Jak dodał, poza odbudową domu resort zaproponował lubelskiej rodzinie dodatkowe zadośćuczynienie wysokości 200 tys. zł. - Czekamy na odpowiedź rodziny - powiedział Tomczyk, wskazując, że niedawno wybrała ona projekt nowego domu, a obecnie powstaje kosztorys jego budowy. Potem - dodał - rozpocznie się „proces inwestycyjny”.

- Chcę, żeby każdy wiedział że, państwo w takich sytuacjach działa - zadeklarował.

W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

W ub. tygodniu radni lubelskiego sejmiku zdecydowali o wsparciu poszkodowanej rodziny kwotą 70 tys. zł. Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że dom rodzinny zostanie odbudowany od podstaw na koszt państwa. Pieniądze trafią przez urząd wojewódzki na konto gminy, która wypłaci je małżeństwu.