Czy możemy przekładać tamte doświadczenia na realia dzisiejszej gospodarki? I – co jeszcze ważniejsze – czy wnioski dotyczące fizycznej pracy przy produkcji amunicji mogą mieć zastosowanie wobec branż o zupełnie innej specyfice. Takich jak choćby konsulting albo, powiedzmy, biuro architektoniczne. Właśnie te dwie ostatnie dziedziny gospodarki posłużyły Ruo Shangguanowi, Hideo Owanowi (Uniwersytet Waseda w Tokio) oraz Jed DeVaro (Kalifornijski Uniwersytet Stanowy w East Bay) do przetestowania tez Pencavela. Badanie na reprezentacyjnej próbce japońskich biur architektonicznych oraz firm konsultingowych z lat 2008–2009 przyniosło ciekawe efekty. Z jednej strony ekonomistom udało się potwierdzić tezę Pencavela. Tak! W większości przypadków więcej nie znaczyło lepiej, a nadmierne obłożenie ludzi pracą doprowadzało ich do zmęczenia i spadku kreatywności. A więc do gorszych wyników. Ale przy okazji wyszła jeszcze jedna rzecz. Podczas pracy w grupie (takie branże jak konsulting czy architektura zasadzają się właśnie na takiej formie) zwiększenie liczby godzin i obciążenia zadaniami skutkowało tym, że w naturalny sposób ponadnormatywna część roboty spadała na… najbardziej wydajnych członków zespołu. W japońskim otoczeniu (z rozbudowanym etosem pracy i przepisami chroniącymi najmniej produktywnych przed zwolnieniem) taki naddatek zadań stawał się więc perwersyjnym „bonusem” dla najmocniejszego ogniwa w drużynie. Na zasadzie „zrobiłeś pierwszy, to weź to, co zostało”. A ponieważ najlepsi te zadania na siebie brali, nadmierne obciążenie pracą uderzało najmocniej właśnie w nich. Skoro jednak produktywność zespołu w dużej mierze zasadzała się na ich produktywności, to nic dziwnego, że straty dla całego zespołu były znaczące.