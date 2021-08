Do podobnych wniosków jak Levitt dochodzą William N. Evans (Uniwersytet Notre Dame) i Emily G. Owens (Uniwersytet Kalifornijski w Irvine), którzy przeanalizowali uchwalony przez Kongres USA w 1994 r. program wsparcia finansowego policji – w ciągu dekady przekazano jej 11,3 mld dol., z czego ok. 5 mld dol. na zatrudnienie 64 tys. nowych funkcjonariuszy. Oceniając dane z 2074 miast z lat 1990–2001, Evans oraz Owens wskazują, iż wykorzystania przez daną jednostkę grantu na zatrudnienie prowadziło do spadku kradzieży aut, włamań, rozbojów i napadów z bronią w ręku. Trend ten wzmagało dodatkowo przyznanie grantu na unowocześnienie sprzętu. Z kolei Cheng Cheng (Uniwersytet Missisipi) oraz Wei Long (Uniwersytet Tulane'a) wskazują w swoim badaniu na dwa czynniki, które może wykorzystać policja , aby zmniejszyć przestępczość. W tym celu Cheng i Long wykorzystali dane związane z powołaniem w Nowym Orleanie nowej jednostki odpowiedzialnej za zwalczanie przestępczości w Dzielnicy Francuskiej. Już samo zwiększenie obecności policji w tym dystrykcie doprowadziło do spadku rozbojów o 37,4 proc., napadów z bronią w ręku o 16,9 proc. oraz kradzieży o 13 proc. Drugim czynnikiem, na który zwracają uwagę Cheng i Long, są zmiany w zarządzeniu jednostką. Lepszy nadzór nad policjantami i motywowanie ich do wysiłku poskutkowały w Dzielnicy Francuskiej istotnym spadkiem liczby rozbojów oraz liczby napadów z bronią w ręku. Na podobne czynniki wskazują Anna Bindler (Uniwersytet Koloński) i Randi Hjalmarsson (Uniwersytet w Göteborgu). Przeanalizowały one wpływ stworzenia pierwszej zawodowej jednostki policji, londyńskiej Metropolitan Police w 1829 r., na przestępczość w tym mieście. Bindler i Hjalmarsson pokazują, iż jej powołanie doprowadziło do spadku przestępstw z użyciem przemocy o 40 proc. przy braku spadku przestępstw przeciwko mieniu. Dodatkowo Bindler i Hjalmarsson zauważają, że zastąpienie zdecentralizowanych, lokalnych, prywatnych grup stróży, zawodową, publiczną, scentralizowaną jednostką policji, z której policjanci o nagannych zachowaniach byli szybko wydalani, także skutkowało obniżeniem przestępczości.