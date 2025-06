Pytanie: Czy odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, wykorzystywanych przez pracowników urzędu miasta przy realizacji zadań służbowych, należy zakwalifikować jako usługę (paragraf 430), czy jako zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421)? Certyfikaty są potrzebne do realizacji zadań przez pracowników urzędu miasta.

Odpowiedź: Wydatek ten należy ująć w paragrafie 430 – Zakup usług pozostałych.

Uzasadnienie: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jednostka ponosi wydatek na odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych wykorzystywanych przez pracowników do realizacji obowiązków służbowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna wywołują skutki prawne tylko wtedy, gdy zostały złożone w okresie ważności certyfikatu. Oznacza to, że odnowienie certyfikatu ma charakter usługi, a nie zakupu materiału czy wyposażenia.

Potwierdzeniem tej interpretacji są objaśnienia do paragrafów klasyfikacyjnych zawarte w załączniku nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Zgodnie z nim:

paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” obejmuje wszelkie wydatki na zakup usług, które nie zostały wyszczególnione w innych paragrafach – w tym m.in. usługi informatyczne i związane z obsługą elektroniczną,

paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” dotyczy fizycznych składników majątku zużywanych w toku działalności – nie obejmuje usług ani elementów niematerialnych, takich jak certyfikaty.

Taką klasyfikację potwierdza wystąpienie pokontrolne RIO w Warszawie z 22 maja 2025 r. (znak WK.510.93.2024.ŻD). Jednoznacznie wskazuje, że wydatki na odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych błędnie ujęto w par. 4210, podczas gdy prawidłowe ujęcie to par. 4300.

Ponieważ odnowienie certyfikatu nie wiąże się z nabyciem materialnego składnika majątku, lecz z zakupem usługi umożliwiającej korzystanie z podpisu elektronicznego w określonym czasie, wydatek ten należy zakwalifikować jako usługę, ujmując go w paragrafie 430. ©℗

Podstawa prawna rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1872) ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1725)

Pytanie: Powiat planuje zakup około 200 flag, które mają upamiętniać wydarzenia historyczne. W jakim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek? Czy może to być 750/75020?

Odpowiedź: Nie. Prawidłowy będzie dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Uzasadnienie: Opisany wydatek dotyczy zakupu flag przez powiat w celu upamiętnienia wydarzeń historycznych, co wykracza poza działalność stricte administracyjną i należy do sfery kultury. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Dodatkowo, art. 12 pkt 10 tej ustawy przyznaje radzie powiatu kompetencję do podejmowania uchwał m.in. w sprawie flagi powiatu.

Wydatki związane z kulturą należy odpowiednio zaklasyfikować. Dział 921 obejmuje zadania z zakresu kultury, a rozdział 92195 służy do ewidencjonowania wydatków na działalność pozostałą – nieujętą w innych wyszczególnionych rozdziałach, takich jak biblioteki, domy kultury czy ochrona zabytków.

Błędne byłoby ujęcie takiego wydatku w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe), ponieważ art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazuje klasyfikować wydatki według rodzaju działalności. Zakup flag o charakterze historyczno-pamiątkowym nie służy działalności administracyjnej, lecz kulturalnej.

Stanowisko to potwierdza RIO w Poznaniu w wystąpieniu pokontrolnym (znak WK.0911.71.2024). Uznała za nieprawidłowe zaklasyfikowanie zakupu flag dotyczących Powstania Wielkopolskiego do rozdziału 75020. RIO wskazała jednoznacznie, że prawidłową klasyfikacją w takim przypadku jest dział 921, rozdział 92195. ©℗

Podstawa prawna ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 39) rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1872)

Czy opłaty za miejsca grzebalne można ujmować w paragrafie 083

Pytanie: Czy do ujmowania wpływów z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – wprowadzonych zarządzeniem wójta na podstawie upoważnienia rady gminy – można zastosować paragraf 083 „Wpływy z usług”, skoro mają one związek z usługą realizowaną przez jednostkę? Czy właściwszy będzie paragraf 075?

Odpowiedź: Opłaty wnoszone tytułem miejsc grzebalnych należy ujmować w paragrafie 075.

Uzasadnienie: Paragraf 083 (Wpływy z usług) nie jest właściwy, ponieważ nie obejmuje przychodów wynikających ze stosunków prawnych zbliżonych do najmu lub dzierżawy, jakimi są opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na określony czas.

Prawidłową klasyfikacją jest paragraf 075 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze), ponieważ opłaty te mają charakter cywilnoprawny i są wnoszone w związku z przydzieleniem prawa do korzystania z określonego obszaru gruntu na cmentarzu.

Stanowisko to potwierdziła RIO w Szczecinie w wystąpieniu pokontrolnym z 23 maja 2024 r. (znak WK.6001.1.2024). Za nieprawidłowość uznała klasyfikowanie takich opłat w paragrafie 083 i wskazała, że właściwym jest paragraf 075. Dodatkowo, RIO przypomniała, że niewłaściwa klasyfikacja skutkuje odpowiedzialnością pracowników księgowości.

Zatem, mimo że opłata ma pewien związek z usługą (np. pochówku), jej charakter prawny i sposób naliczania uzasadniają klasyfikację do paragrafu 075. ©℗