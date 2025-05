Odpowiedź: Odsetki od kredytu krótkoterminowego należy ująć w klasyfikacji 750/75702 oraz w paragrafie 8110. Nie ma znaczenia, że kredyt podlega spłacie w roku jego zaciągnięcia – nie uprawnia to do zastosowania paragrafu 298.

Uzasadnienie: Przedstawiony stan faktyczny dotyczy zobowiązania w postaci kredytu krótkoterminowego. W tym kontekście w pierwszej kolejności należy odnieść się do podstaw prawnych zaciągania takich zobowiązań. I tak, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia kredytu krótkoterminowego ani przejściowego deficytu. W tym zakresie przydatne jest stanowisko doktryny. Jak wskazuje E. Lotko w komentarzu do art. 89 (w: Finanse publiczne. Komentarz, red. J.M. Salachna, M. Tyniewicki, Warszawa 2024), przejściowy deficyt budżetu wiąże się z czasową niemożnością terminowego wykonania zadań lub dokonania płatności z powodu nieosiągnięcia na czas planowanych dochodów. Artykuł 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że środki pozyskane na przejściowy deficyt muszą zostać spłacone w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte – co potwierdza ich czasowy charakter.

Z tytułu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego powstają dla gminy również zobowiązania uboczne – w szczególności odsetki i inne koszty, które należy uregulować na rzecz banku. Oznacza to konieczność prawidłowego ich ujęcia w budżecie i klasyfikacji budżetowej.

W świetle rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji):

dział 750 obejmuje „Administrację publiczną”,

rozdział 75702 – „Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.

Paragraf 298 oznacza „Pozostałe rozliczenia z bankami” i stosuje się go tylko do rozliczeń, które nie są objęte paragrafem 801 (koszty obsługi bankowej). Z jego opisu nie wynika, aby można było stosować go do odsetek od kredytów – niezależnie od ich terminu spłaty. Właściwy w analizowanej sytuacji jest paragraf 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” (w pełnej klasyfikacji: 8110).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 3 kwietnia 2025 r. (znak WK.60.37.2024). RIO stwierdziła nieprawidłowość polegającą na ujęciu w 2023 r. wydatków z tytułu odsetek od kredytu krótkoterminowego w klasyfikacji 750/75023/2980 oraz 757/75702/2980, podczas gdy należało zastosować 757/75702/8110.

Organ wskazał, że nieprawidłowe przypisanie wydatku narusza zasady klasyfikacji budżetowej. W ramach zaleceń pokontrolnych RIO zobowiązała jednostkę do stosowania prawidłowej klasyfikacji działów, rozdziałów, dochodów i wydatków. ©℗

Podstawa prawna ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 39) rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2024 r., poz. 1872)

Jaki paragraf należy zastosować do wydatków inwestycyjnych związanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową dotyczącą oświetlenia?

Nasza gmina zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na oświetleniu przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Czy ma do tego prawo ? A jeśli tak, to jaki dział i rozdział klasyfikacji budżetowej należy zastosować w przypadku wydatku na dokumentację projektowo-kosztorysową? Czy prawidłowy będzie dział600 rozdział 60013?

Odpowiedź: Istnieją podstawy do zastosowania działu 900 i rozdziału 90015. Paragrafem właściwym dla wydatków inwestycyjnych związanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową będzie 605 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Uzasadnienie: Z kontekstu opisanego stanu faktycznego wynika, że gmina zamierza sfinansować z własnych środków budżetowych opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją polegającą na oświetleniu przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Zgodnie z jej art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc publicznych oraz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,

finansowanie oświetlenia tych ulic, placów i dróg.

Zatem gmina ma kompetencje w zakresie planowania i finansowania oświetlenia również na drogach wojewódzkich – jeśli przebiegają one przez jej teren.

Na gruncie przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” dotyczy zadań drogowych realizowanych przez zarządców dróg. W analizowanym przypadku nie chodzi jednak o inwestycję w infrastrukturę drogową jako taką, lecz o wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia – co kwalifikuje się do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Takie stanowisko potwierdziła m.in. uchwała Nr XIII/666/2025 z 23 kwietnia 2025 r. Kolegium RIO w Rzeszowie. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że błędem było przypisanie wydatku na dokumentację projektową oświetlenia w kwocie 40 000 zł do rozdziału 60013. Wskazała, że prawidłowym miejscem klasyfikacyjnym jest rozdział 90015. Organ nadzoru przypomniał, że wydatki budżetowe należy klasyfikować według rodzaju działalności, do jakiej się odnoszą. W przypadku oświetlenia – zarówno inwestycji, jak i dokumentacji projektowej – prawidłowym rozdziałem jest 90015, a paragrafem właściwym dla wydatków inwestycyjnych – 605. ©℗

Podstawa prawna ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266) rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2024 r., poz. 1872)

Który paragraf klasyfikacji budżetowej należy zastosować przy zwrocie kosztów podróży zagranicznej?

RIO podważyła klasyfikowanie zwrotu kosztów podróży zagranicznej do Czech (zastępcy wójta) na podstawie polecenia wyjazdu służbowego – jednak tylko w części dotyczącej podróży krajowej. Zastosowano klasyfikację 750/75023/470. Czy księgowy popełnił błąd? Czy zwrot kosztów podróży zagranicznej może być wydatkiem budżetowym?

Odpowiedź: Dział 750 i rozdział 75023 są właściwe. Błąd dotyczy zastosowanego paragrafu – w analizowanym przypadku należało zastosować paragraf 442, a nie 470.

Uzasadnienie: Ocena prawna podanego stanu faktycznego wymaga w pierwszej kolejności odniesienia się do rozróżnienia między podróżą krajową a podróżą zagraniczną.

Jeśli chodzi o podstawy materialnoprawne dokonania zwrotu kosztów podróży, punktem odniesienia są przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z par. 1 rozporządzenia, reguluje ono należności przysługujące pracownikowi w związku z podróżą:

krajową (na obszarze kraju),

zagraniczną (poza granicami kraju).

Z kolei w myśl par. 2 z tytułu podróży krajowej i zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonych przez pracodawcę pracownikowi przysługują:

diety,

zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów komunikacją miejscową, noclegów oraz innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków uznanych przez pracodawcę.

Paragraf 4 wskazuje, że inne niezbędne wydatki, poniesione przez pracownika w czasie podróży służbowej, podlegają zwrotowi w udokumentowanej wysokości. Nie budzi zatem wątpliwości, że zwrot kosztów podróży zagranicznej – także w części krajowej – stanowi wydatek budżetowy.

W kontekście klasyfikacji budżetowej należy zastosować rozporządzenie w sprawie klasyfikacji. Zgodnie z tym aktem:

dział 750 odpowiada „Administracji publicznej”,

rozdział 75023 dotyczy „Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wskazane klasyfikacje działu i rozdziału są właściwe dla wydatków związanych z podróżą służbową zastępcy wójta.

Problematyczny pozostaje jednak zastosowany paragraf 470, który – zgodnie z opisem – obejmuje szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Paragraf ten może obejmować także koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, ale tylko w ramach szkoleń.

W analizowanej sytuacji nie mamy jednak do czynienia ze szkoleniem, lecz z podróżą służbową. Dlatego też rzeczowo właściwym paragrafem jest 442 – „Podróże służbowe zagraniczne”. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi pracowników, w zakresie określonym powołanym wyżej rozporządzeniem – niezależnie od tego, czy część trasy przebiegała przez terytorium Polski (np. dojazd do granicy), czy już poza nią.

Stanowisko to potwierdza wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 7 kwietnia 2025 r. (znak WK-0911/46/2024). RIO stwierdziła nieprawidłowość polegającą na ujęciu w klasyfikacji budżetowej dział 750, rozdział 75023, paragraf 4700 wydatków poniesionych na zwrot kosztów podróży zagranicznej (Austria) odbytej na podstawie polecenia wyjazdu służbowego – w części dotyczącej podróży krajowej. Organ wskazał, że zamiast paragrafu 4700 należało zastosować paragraf 4420, zgodny z przedmiotem wydatku i opisem klasyfikacyjnym. ©℗