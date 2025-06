Rozporządzenie zmieniające przepisy płacowe zostało podpisane 30 maja 2025 r., a jego przepisy zaczęły obowiązywać od 14 czerwca. Od tej daty jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować swoje wewnętrzne regulacje do nowych stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Nie można zmieniać daty, od której obowiązują podwyższone stawki – pozostaje nią 1 marca 2025 r.

Niezależnie od tego, kiedy nastąpi przyjęcie nowego regulaminu, musi on zawierać wyraźne odniesienie do tej właśnie daty jako momentu, od którego pracownikom należą się wyższe wynagrodzenia.

W każdym przypadku projekt zmian regulaminu należy uzgodnić z organizacjami związkowymi, a informację o wprowadzeniu nowych zasad przekazać pracownikom. Jednocześnie trzeba zachować co najmniej 14-dniowy okres między ogłoszeniem zmian a ich wejściem w życie. W nowych postanowieniach należy zawrzeć informację, że zmiany wynagrodzeń mają moc obowiązującą od 1 marca 2025 r.

Jeśli jednostka samorządowa zdąży z procedurą jeszcze w czerwcu – wypłata wynagrodzenia za czerwiec powinna już uwzględniać nowe stawki oraz wyrównanie. Przypomnijmy, że w większości jednostek wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, zwykle pod koniec miesiąca.

W przypadku późniejszego przyjęcia regulaminu – np. w lipcu – wyrównania nadal trzeba wypłacić. Przepisy nie uzależniają obowiązku ich naliczenia od daty wdrożenia nowego regulaminu, lecz od daty wskazanej w rozporządzeniu jako początek obowiązywania wyższych stawek.

Rozporządzenie określa tylko minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Jak sygnalizowaliśmy w artykule "Podwyżka z wyrównaniem od marca dla pracowników samorządowych", rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk wskazują dolną granicę tej części wynagrodzenia, natomiast całkowita wysokość pensji pozostaje w gestii pracodawców samorządowych.

Podstawą kształtowania polityki płacowej w jednostkach jest regulamin wynagradzania, wydawany na podstawie art. 39 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Określa on m.in. maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, prawo do premii czy dodatków specjalnych i innych składników wynagrodzenia.

Ramka 1

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych ■ Obowiązek każdego pracodawcy. Z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że do wprowadzenia regulaminu wynagradzania zobowiązany jest każdy pracodawca samorządowy, bez względu na stan zatrudnienia. I nie ma przy tym znaczenia to, czy zatrudnienie w danej jednostce wynosi 15 osób, czy 200. Kwestie związane z wynagrodzeniami regulowane są zatem poprzez regulamin wynagradzania nawet w małych jednostkach samorządowych. ■ Postanowienia konieczne i dodatkowe. W regulaminie wynagradzania ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia przewidzianych za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku oraz ewentualnie wszelakich innych składników wynagrodzenia (np. dodatki funkcyjne, nagrody, premie), jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Za minimum treści regulaminu należy uznać postanowienia pozwalające na określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a zatem ustalające system i stawki wynagrodzenia. Ponadto w regulaminie można ustalić także inne składniki wynagrodzenia (np. wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie przestojowe, odprawy, dodatki) i zasady ich przyznawania. Może on zawierać także postanowienia dotyczące innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, np. wpłat dodatkowych na PPK. Treść regulaminu wynagradzania określa art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem pracodawca w regulaminie wynagradzania obowiązkowo określi, dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę: 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych; 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto pracodawca samorządowy może jeszcze określić w tym regulaminie: 1. warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa; 2. warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków, jeżeli regulamin takowe przewiduje. ■ Szczególna sytuacja zatrudnionych na podstawie wyboru i mianowania. Regulaminu wynagradzania nie wydaje się dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania w: 1. urzędach marszałkowskich; 2. starostwach powiatowych; 3. urzędach gminy; 4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego; 5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. ■ Pracownicy zarządzający. Zgodnie z przepisami dotyczącymi układów zbiorowych pracy regulamin nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Pod pojęciem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. Oznacza to, że niedopuszczalne jest umieszczanie w nim zasad wynagradzania następujących osób: 1. dyrektorów lub kierowników urzędów i jednostek organizacyjnych samorządu; 2. zastępców ww. dyrektorów lub kierowników; 3. głównych księgowych; 4. członków zarządów jednostek – jeżeli dana jednostka ma zarząd kolegialny. ■ Procedura. Do regulaminu wynagradzania stosujemy część przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy. Obejmuje to m.in. art. 24112 par. 2 k.p., zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany kolejno: 1. zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu; 2. dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu; 3. na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść. ©℗

W aktualnej nowelizacji zrównano kwotę wynagrodzenia zasadniczego obowiązującą w I kategorii zaszeregowania z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w 2025 r., czyli 4666 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzenie za pracę nie ogranicza się tylko do wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy porównywaniu łącznej wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą stawką minimalną bierze się pod uwagę wszystkie składniki przysługujące z tytułu stosunku pracy – m.in. premie, nagrody i dodatki.

Wyjątkiem są składniki wymienione w ust. 5 tego artykułu, czyli:

nagroda jubileuszowa,

odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,

wynagrodzenie za nadgodziny,

dodatek za pracę w porze nocnej,

dodatek za staż pracy,

dodatek za szczególne warunki pracy.

Ponadto, jeżeli w danym miesiącu – z powodu terminów wypłat składników lub rozkładu czasu pracy – wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego, pracodawca jest zobowiązany do jego uzupełnienia w postaci wyrównania. Wyrównanie to ma charakter gwarancyjny, wypłaca się je co miesiąc łącznie z pensją.

Wyrównanie do pensji minimalnej nie jest składnikiem stałym

Takie wyrównanie może być wypłacane incydentalnie, np. w sytuacji, gdy przed terminem wypłaty pracodawca nie zdążył jeszcze zmienić warunków wynagradzania pracowników. Nie może mieć charakteru stałego elementu wynagrodzenia.

Wyrównania nie wlicza się do podstawy obliczania ekwiwalentu za urlop, a zatem nie jest także uwzględniane przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki). Stanowi o tym:

par. 6 pkt 7a rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Przykład 1

Wynagrodzenie głównego księgowego z dodatkiem za wysługę lat Od 1 marca 2025 r. główny księgowy zatrudniony w urzędzie miasta, przypisany do XV kategorii zaszeregowania, powinien otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 5250 zł brutto. Pracownik ten ma 20-letni udokumentowany staż pracy (świadectwami pracy), przysługuje mu więc dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli 1050 zł. W tym przypadku miesięczne wynagrodzenie łączne wynosi 6300 zł (5250 zł + 1050 zł). Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może oczywiście przyznać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, jeśli pozwalają na to zapisy regulaminu wynagradzania.

Przykład 2

System tabelaryczny w gminnym regulaminie wynagradzania W gminie obowiązuje system wynagradzania polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania i kwot wynagrodzenia zasadniczego. Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowiąca załącznik do regulaminu. Określa ona kategorię zaszeregowania i odpowiadające jej minimalne i maksymalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przykład 3

Pomoc nauczyciela z premią i dodatkiem stażowym Pomoc nauczyciela zatrudniona w samorządowej jednostce oświatowej ma IV kategorię zaszeregowania, czyli jej wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż 4720 zł. Pracownicy administracji i obsługi szkoły otrzymują miesięczne premie regulaminowe w wysokości 10 proc. pensji zasadniczej. Ponadto pracownica ma 15-procentowy dodatek za wysługę lat. Od 1 marca 2025 r. otrzyma: wynagrodzenie zasadnicze – 4720 zł,

premię regulaminową – 472 zł,

dodatek za wysługę lat (15 proc.) – 708 zł.

Łącznie w analizowanym przypadku wynagrodzenie brutto wyniesie 5900 zł.

Przykład 4

Przedszkolna pomoc nauczyciela bez premii, ale z wysługą lat Pomoc nauczyciela zatrudniona w samorządowej jednostce oświatowej ma IV kategorię zaszeregowania, co oznacza wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 4720 zł. Poza pensją zasadniczą, pracownica otrzymuje 15-procentowy dodatek za wysługę lat. W analizowanym przypadku, w przedszkolu nie obowiązuje system premiowy. Miesięczne wynagrodzenie brutto składa się więc wyłącznie z: wynagrodzenia zasadniczego – 4720 zł,

dodatku za wysługę lat – 708 zł.

W analizowanym przypadku łączne wynagrodzenie brutto pracownicy wyniesie 5428 zł.

Przykład 5

Młodszy opiekun w pomocy społecznej z premią regulaminową Młodszy opiekun zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej nie nabył jeszcze prawa do dodatku za staż pracy. Ma IV kategorię zaszeregowania, a więc od 1 marca 2025 r. jego wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż 4720 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania jednostki pracownikom przysługuje premia regulaminowa w wysokości 20 proc. miesięcznie. W przypadku młodszego opiekuna premia wynosi 944 zł, co oznacza, że wynagrodzenie brutto wynosi łącznie 5664 zł.

Zasady i tryb wprowadzania zmian w wynagrodzeniach samorządowych

Czy trzeba zmieniać regulamin po nowelizacji rozporządzenia płacowego? To zależy od jego treści. Ustawa o pracownikach samorządowych nie nakłada wprost obowiązku ustalania w regulaminach minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, że nawet jeśli regulamin nie zawiera takich zapisów, to i tak najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynika z załącznika nr 3 do rozporządzenia. Jednocześnie regulamin może przewidywać wyższe minimalne stawki, niż określone w rozporządzeniu – jest to dopuszczalne i zależy od decyzji jednostki.

W praktyce oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogą, ale nie muszą zmieniać tych regulaminów:

które nie zawierają tabel stawek i powołują się w zapisach na treść rozporządzenia płacowego oraz

w których minimalne stawki zostały wskazane, ale są równe lub wyższe od tych, które obowiązują od 1 marca br.

►Procedura krok po kroku

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli działa u niego zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia z nią ten regulamin. Zmiana regulaminów wynagradzania dokonywana jest w ten sam sposób, w jaki zostają one wprowadzane. Wymaga zatem współpracy z działającym w zakładzie związkiem zawodowym (ale jeśli go nie ma, to nie należy uzgadniać zmiany z przedstawicielami pracowników).

Należy zauważyć ponadto, że regulamin wynagradzania wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową bądź z zakładowymi organizacjami związkowymi nie ma mocy wiążącej i nie może wejść w życie (wyr. SN z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I PK 83/11).

Uzgodnienie regulaminu to więc osiągnięcie zgodnego stanowiska co do jego treści. Postanowienia regulaminu, na które zakładowa organizacja związkowa nie wyraziła zgody, nie mają mocy obowiązującej.

wzór 1

Regulamin wynagradzania ZARZĄDZENIE NR …/2025 Burmistrza Miasta …………………. z dnia …………………. 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w …………………. Na podstawie: art. 39 ust 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135), rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1638 ze zm.) – Burmistrz Miasta …………………. zarządza, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr …………………. Burmistrza Miasta …………………. z dnia …………………. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w …………………. załącznik nr …………………. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem …………………. po uprzednim podaniu ich postanowień do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni przed wejściem w życie oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta …………………. z mocą obowiązującą od 1 marca 2025 r. Burmistrz Miasta ………………….

wzór 2

Załącznik z kategoriami zaszeregowania i widełki płacowe po nowelizacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr …………………. Burmistrza Miasta …………………. z dnia …………………. 2025 r. MINIMALNY MIESIĘCZNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I MAKSYMALNY MIESIĘCZNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA

/> />

wzór 3

Porozumienia zmieniające©℗ ......................................... (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) ......................................... (miejscowość i data) ANEKS DO UMOWY O PRACĘ Pan(i) .................................................. .................................................. Zawiadamiam, że od dnia ................................... obowiązują Pana/ią następujące nowe warunki umowy o pracę: 1. kategoria zaszeregowania ................................................. 2. wynagrodzenie zasadnicze ................................................. 3. dodatek za wysługę lat ................................................. Przyczyną zmian dotychczasowych warunków umowy o pracę jest wejście w życie 14 czerwca 2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2025 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 702). Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. ......................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) Wyrażam zgodę na zmianę warunków zatrudnienia ......................................... (data i podpis pracownika)

wzór 4

Wypowiedzenie zmieniające©℗ ......................................... (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) ......................................... (miejscowość i data) WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ Pan(i) .................................................. .................................................. Wypowiadam Panu(i) umowę o pracę zawartą w dniu ................................... w części dotyczącej kategorii zaszeregowania z zachowaniem ...................................................................................................... (wskazać długość okresu wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ......................................................... Przyczyną zmian dotychczasowych warunków umowy o pracę jest wejście w życie 14 czerwca 2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2025 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 702). Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ................................................., proponuję następujące nowe warunki umowy o pracę: kategoria zaszeregowania ................................................. wynagrodzenie zasadnicze ................................................. dodatek za wysługę lat ................................................. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. Jeżeli Pan(i) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia .........................................................., nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy. W razie odmowy przyjęcia przez Pana(ią) zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem ........................... Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w .......................................................................................................................... (siedziba sądu) ......................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) ......................................... (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis)

►Dowiadomości pracowników

Dla ważności regulaminu wynagradzania konieczne jest podanie go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od tego dnia). Zarówno regulamin wynagradzania, jak i jego zmiany wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Nie ma przy tym żadnego wyjaśnienia, jak należy rozumieć te „przyjęte” sposoby informowania. Ważne jest jedynie, by informacja mogła być odebrana (odczytana) przez ogół zatrudnionych.

Wybrane sposoby na przekazanie informacji pracownikom o zmianie regulaminu to:

wywieszenie na tablicy ogłoszeń;

zamieszczenie na stronie intranetowej;

pismo obiegowe rozpowszechniane wśród pracowników komórek organizacyjnych przez ich kierowników;

e-mail.

Niezależnie od wyboru sposobu przekazania informacji, pracodawca musi wziąć pod uwagę wielkość zakładu pracy, gdyż inaczej będzie wyglądało jej dostarczenie w jednostce zatrudniającej 15 pracowników, gdzie wszyscy pracują w jednym budynku, a inaczej w zatrudniającej 200 osób lub rozmieszczonej w wielu lokalizacjach na terenie danej gminy czy województwa. Ponadto należy pamiętać, że sposób przekazywania informacji powinien umożliwić zapoznanie się z nią wszystkich pracowników, niezależnie od miejsca świadczenia pracy.

Przepisy nie narzucają konieczności posiadania potwierdzenia zapoznania się ze zmianami regulaminu przez wszystkich pracowników. Przyjąć można więc w tym zakresie domniemanie, że jeżeli zmiany zostały podane do wiadomości pracowników tak, że mogli się z nimi zapoznać, to zmiany te poznali. Pracownik jest bowiem zobowiązany do zapoznawania się z informacjami przekazywanymi przez pracodawcę. Mimo to dobrą praktyką jest po umożliwieniu pracownikom zapoznania się z regulaminem wynagradzania pobranie na tę okoliczność stosownego oświadczenia. Takie rozwiązanie tworzy dla pracownika pełniejszy obraz regulacji wewnętrznych, niż tylko zapoznanie go z zakresem informacyjnym wprost wymienionym w rozporządzeniu dotyczącym akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Orzeczenie 1 „Regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 77² par. 6 k.p., nie obowiązuje jako akt prawny. Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy wynikające z regulaminu wynagradzania nie powoduje obniżenia wynagrodzenia za pracę, bez uprzedniej zmiany regulaminu”. Wyrok SN z 6 października 2004 r., sygn. akt I PK 569/03 ©℗

Orzeczenie 2 „Wypowiedzenia zmieniającego wymaga nie tylko modyfikacja zasad nabywania prawa lub ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, jak dodatek funkcyjny czy stażowy, lecz także innych składników płacowych, jak nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalno-rentowe”. Wyrok SN z 30 września 2011 r., sygn. akt III PK 14/11 ©℗

Orzeczenie 3 „Zmiana wysokości wynagrodzenia polegająca na podwyższeniu dodatku funkcyjnego z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 par. 1 k.p.), choćby łączne wynagrodzenie obejmujące obniżone wynagrodzenie zasadnicze i podwyższony dodatek funkcyjny nie uległo obniżeniu”. Wyrok SN z 26 marca 2002 r., sygn. akt I PKN 44/01 ©℗

Orzeczenie 4 „Wprowadzenie mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę także wtedy, gdy ukształtowane nowymi przepisami wynagrodzenie globalnie nie uległo obniżeniu”. Uchwała SN z 15 września 2004 r., sygn. akt III PZP 3/04 ©℗

►Pracownicy nieobecni

W przypadku osób przebywających na zwolnieniu lekarskim lub nieobecnych w pracy z powodu innej usprawiedliwionej przyczyny, np. wywieszenie na tablicy informacji o zmianach regulaminu wynagradzania nie jest wystarczające, gdyż nie mają oni możliwości zapoznania się z jego treścią. Wówczas dobrym sposobem może okazać się indywidualne poinformowanie takich pracowników o zmianach regulaminu, np. poprzez pocztę tradycyjną lub służbową pocztę e-mail. Zmieniony regulamin wejdzie w życie dopiero po upływie dwóch tygodni od prawidłowego poinformowania o nim pracowników.

►Obowiązki pracodawcy po wejściu regulaminu w życie

Pracownik może domagać się objaśnienia niejasnych dla niego zapisów regulaminu wynagradzania, pracodawca zaś jest zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Przepisy nie dają jednak pracownikowi możliwości domagania się uzyskania wyjaśnień w określonej formie – pracodawca może udzielić ich na piśmie, ale może również ograniczyć się do ustnych objaśnień.

►Porozumienie zmieniające – gdy zmiany są korzystne

Zgodnie z art. 24113 par. 2 k.p., korzystniejsze postanowienia regulaminu wynagradzania z dniem jego wejścia w życie automatycznie zastępują dotychczasowe warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy – bez potrzeby ich odrębnego aneksowania.

Jednak ze względów organizacyjnych i dowodowych – zwłaszcza przy kontrolach lub rozliczeniach – zaleca się dokonanie formalnej aktualizacji zapisów umowy o pracę.

Można to zrobić w formie porozumienia zmieniającego (aneksu do umowy o pracę). Choć nie jest to obowiązkowe, pomaga uniknąć nieporozumień wynikających z rozbieżności pomiędzy dokumentami.

Porozumienie zmieniające musi mieć formę pisemną i wymaga zgody pracownika, wyrażonej jego podpisem.

►Gdy zmiany są mniej korzystne dla pracownika

Zmiany regulaminu wynagradzania, które pogarszają sytuację pracownika, nie wchodzą w życie z mocy prawa. Aby nowe warunki zaczęły obowiązywać, pracodawca musi wprowadzić je formalnie, stosując:

✔ Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Takie postanowienia wprowadza się poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę zatrudnienia – zgodnie z art. 42 par. 1 k.p.

Nowe warunki zaczną obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia, o ile pracownik je zaakceptuje. Jeśli pracownik ich nie przyjmie, umowa rozwiązuje się z końcem okresu wypowiedzenia.

Uwaga: obowiązek dokonania wypowiedzenia warunków pracy i płacy w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania wynika wprost z art. 77² par. 5 w związku z art. 241¹³ par. 2 k.p. – zgodnie z zasadą odpowiedniego stosowania przepisów o układach zbiorowych także do regulaminów.

✔ Porozumienie zmieniające – gdy obie strony się zgadzają

Alternatywnie, jeśli pracownik wyrazi zgodę na nowe – mniej korzystne – warunki, można zawrzeć porozumienie zmieniające (aneks do umowy). Porozumienie musi mieć formę pisemną.

Kiedy zmiana warunków umowy zaczyna obowiązywać

Niezależnie od daty wejścia w życie zmian do regulaminu wynagradzania, modyfikacja indywidualnych umów o pracę zacznie obowiązywać:

z datą określoną w porozumieniu stron, a jeżeli jej nie wskazano – z datą jego zawarcia (w przypadku podpisania porozumienia zmieniającego), lub

po upływie okresu wypowiedzenia (w przypadku dokonania wypowiedzenia zmieniającego).

Pracodawca samorządowy jest związany jedynie kwotami minimalnymi wynikającymi z rozporządzenia płacowego, natomiast kwota maksymalna powinna być zawarta w regulaminie wynagradzania. Tak więc akt ten musi zawierać pełne widełki, przy czym kwota maksymalna może być ukształtowana w różny sposób: albo będzie to konkretna wysokość, albo mnożnik oparty np. na krotności kwoty minimalnej w danej kategorii, albo odnoszący się do innych stałych wskaźników wynagradzania. ©℗