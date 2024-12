Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) wskazała na poważne nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie „Zobowiązania ogółem”. Rozbieżności między zapisami ewidencji księgowej a sprawozdaniem wywołują pytania o zgodność z przepisami i poprawność księgowania na koncie 201. Czy uwagi RIO są zasadne i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ujawnionych nieprawidłowości?

Regionalna izba obrachunkowa wykazała wadę sprawozdania Rb-28S – w kolumnie „Zobowiązania ogółem”. Chodzi o pewne rozbieżności w niektórych podziałkach klasyfikacji, np. 754/75412/4260, z danymi ewidencji księgowej kont zespołu 2 (rozrachunki z odbiorcami i dostawcami). Czy zarzut izby jest zasadny? Jakie przepisy naruszyliśmy? Co się ewidencjonuje na koncie 201?

W ramach zespołu 2 (Rozrachunki i rozliczenia) wyodrębniono m.in. konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Z jego opisu wynika, że służy do ewidencji:

rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także

należności z tytułu przychodów finansowych.

Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, te są ujmowane na koncie 221. Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencję szczegółową do konta 201 można prowadzić według podziałek klasyfikacji bud żetowej i powinna ona zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych oraz zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Nie ma wątpliwości co do tego, że dane ujmowane na kontach księgowych powinny mieć odwzorowanie w sprawozdawczości, w tym budżetowej. Szczególnie ma to znaczenie dla zobowiązań jednostki wpływających na jej możliwości płatnicze. Dotyczy to m.in. wydatków ujmowanych w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej, które dotyczą funkcjonowania jednostki (754/75412/4260). Jeśli zaś chodzi o sprawozdawczość, to warto przypomnieć, że Rb-28S to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.

W kontekście podanego stanu faktycznego na szczególną uwagę zasługują zapisy zawarte w załączniku nr 37 do ww. rozporządzenia (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Chodzi zwłaszcza o fragment mówiący, że sprawozdania sporządza się następująco:

1) w kolumnie ,,Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach;

2) w kolumnie ,,Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;

3) w kolumnie ,,Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego. Przy czym w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień oraz w sprawozdaniu rocznym w kolumnie ,,Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki, w tym takie, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, oraz zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;

4) w kolumnie ,,Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

W ocenie podanego stanu faktycznego pomocne będą ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 29 października 2024 r. (znak WK.60.13.2024). Izba stwierdziła nieprawidłowość w następującym zakresie: „w korekcie (...) sprawozdania Rb-28S Urzędu w kolumnie 8 «Zobowiązania ogółem» w podziałkach klasyfikacji budżetowej 700/70005/4260, 750/75023/4260, 851/85154/4610, 900/90001/4260, 900/90015/4260 wykazano dane, które nie wynikają z ewidencji księgowej kont zespołu 2 «Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami» za ten sam okres sprawozdawczy”. Wskazała także, że ww. nieprawidłowość narusza par. 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z par. 8 ust. 4 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do ww. rozporządzenia. Dla przypomnienia, z par. 9 ust. 1 i ust. 2 wynika, że kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W ramach wniosku pokontrolnego nakazano jednostce, aby przyjąć i stosować rozwiązania zapewniające prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych – poprzez wykazywanie w nich danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej – w sposób określony w Instrukcji sporządzania sprawozdań.

Podsumowując, w opisanej sytuacji zarzut RIO jest zasadny. W kolumnie „Zobowiązania ogółem" dane kwotowe powinny stanowić odzwierciedlenie danych ujmowanych na kontach zespołu 2. Brak tej zgodności stanowi naruszenie przepisów sprawozdawczych, a może także świadczyć o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Podstawa prawna Podstawa prawna rozporządzenie ministra finansów z 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 454; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1258)

Kontrola wewnętrzna w urzędzie miasta wykazała błędne obliczenie wolnych środków (angażowanych w budżecie miasta). Zaniżone dane były też ujmowane w sprawozdaniu Rb-NDS. Czy naruszyliśmy przepisy?

Skoro mowa o wolnych środkach, warto wstępnie przypomnieć ich definicję określoną przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). I tak, z art. 217 ust. 2 u.f.p. m.in. wynika, że deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wolne środki są więc kategorią przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. To na tyle istotna kategoria, że w praktyce często się ją wykorzystuje do bilansowania strony bieżącej budżetu samorządowego. Co jednak istotne, wolne środki powinny być przede wszystkim kalkulowane w realnych wysokościach, następnie ujmowane odpowiednio w ewidencji księgowej, a finalnie odzwierciedlane w sprawozdawczości budżetowej. W podanym kontekście chodzi zaś o ich należyte ujmowanie w sprawozdaniu Rb-NDS. Dla przypomnienia – chodzi o sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Warto także wspomnieć o przepisach załącznika nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Tu na uwagę zasługuje par. 12 pkt 5, w myśl którego w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego dane po stronie wykonania, dotyczące przychodów z tytułu wolnych środków – wykazuje wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, również kwotę uruchomioną na pokrycie deficytu.

Uzupełniająco należy wspomnieć, że wolne środki są prezentowane w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – po stronie planu i wykonania.

Ponadto znaczenie ma par. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, z którego wynika, że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Na szczególną zaś uwagę zasługują ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 16 października 2024 r. (znak WK-0911/17/2024). Z jego treści wynika, że izba podczas kontroli stwierdziła nieprawidłowość polegającą na tym, że: „w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r. zaniżono przychody o kwotę 53,30 zł wynikające z nieprawidłowego wyliczenia wolnych środków. Zdaniem RIO stanowiło to naruszenie ww. par. 9 ust. 2 rozporządzenia w związku z par. 12 pkt 5 lit. d Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W ramach wniosku pokontrolnego nakazano jednostce, aby w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego wykazywać dane wynikające z ewidencji księgowej.

Wolne środki to bardzo istotna kategoria przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Niewłaściwe ich obliczenie wpłynie nie tylko na ewidencję księgową, lecz także wtórnie na sprawozdanie Rb-NDS. W tych uwarunkowaniach ustalenia kontroli wewnętrznej są jak najbardziej uzasadnione, co się wiąże z koniecznością skorygowania nieprawidłowości w podanym zakresie przedmiotowym.

Podstawa prawna Podstawa prawna ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1089) rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 454; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1258)

Czy zakup laptopów na raty (tytuł dłużny z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych) oznacza konieczność wykazywania ich w sprawozdaniu Rb-Z urzędu? Jeśli tak, to w jakiej pozycji?

Jednostki samorządowe dokonują wydatków na różne urządzenia służące realizacji ich ustawowych zadań, m.in. komputery czy laptopy. Przy czym JST coraz częściej stosują zakupy ratalne, co umożliwia rozłożenie w czasie wydatków budżetu. Działanie takie jest jak najbardziej dopuszczalne. Co więcej, można uznać, że wpisuje się – w pewnym stopniu – w realizację podstawowych zasad wydatkowych środków wynikających z przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 3 u.f.p. – wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Należy jednocześnie wskazać, że zakup na raty nie oznacza, że jednostka może pominąć aspekt sprawozdawczy, a w tym kontekście dotyczący sprawozdania Rb-Z. Jak zresztą podano w stanie faktycznym, dokonanie zakupu oznacza powstanie tytułu dłużnego w rozumieniu przepisów art. 72 ust. 1a u.f.p. w zw. z ust. 1 pkt 2. Z podanych przepisów wynika zaś, że tytuły dłużne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 (tj. wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne, zaciągnięte kredyty i pożyczki, przyjęte depozyty), obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów. Ponadto państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych, m.in. z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jeśli zaś chodzi o aspekt sprawozdawczy, to przede wszystkim jednostka musi uwzględnić przepisy rozporządzenia z 17 grudnia 2020 r. ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na uwagę zasługują regulacje ujęte w załączniku nr 8 (Instrukcja sporządzania sprawozdań). I tak z par. 2 ust. 1 pkt 2 wynika, że w układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania wynikające m.in. z tytułów dłużnych, jakie stanowią kredyty i pożyczki. Są one rozumiane jako zobowiązania wynikające z:

zaciągniętych kredytów i pożyczek;

umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (sprzedaż na raty);

umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy (leasing finansowy);

umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Do kredytów i pożyczek należy również zaliczać zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów o poprawę efektywności energetycznej, w przypadku gdy taka umowa ma wpływ na poziom długu publicznego.

Znaczenie mają także inne ogólne przepisy dotyczące sprawozdań, w tym par. 10 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, gdzie postanowiono, że sprawozdania sporządza się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Podana tematyka była również objęta wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 29 października 2024 r. (znak WK.60.13.2024). RIO stwierdziła nieprawidłowość polegającą na tym, że: „w sporządzanych w 2022, 2023 oraz 2024 r. za poszczególne okresy sprawozdawcze kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Urzędu, w części A «Zobowiązania według tytułów dłużnych» w wierszu E.2 «kredyty i pożyczki» nie wykazano posiadanych przez jednostkę zobowiązań z tytułu ratalnego zakupu 2 ruterów, zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a w związku z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego”. Tym samym jednostka zdaniem izby naruszyła par. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz par. 10 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w związku z par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 1 pkt 2 i par. 3 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia.

Podsumowując, w omawianej sprawie zakup laptopów na raty powinien zostać wykazany w sprawozdaniu Rb-Z, w pozycji E.2 „kredyty i pożyczki".