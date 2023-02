Miasto X (gmina – podatnik VAT czynny) jest właścicielem Muzeum Historii Miasta X. Od 1 stycznia 2023 r. na podstawie umowy dzierżawy muzeum jest zarządzane przez samorządową instytucję kultury (miasta X), która także ma status podatnika VAT czynnego. Samorządowa instytucja kultury m.in. sprzedaje bilety wstępu do muzeum. Na podstawie umowy dzierżawy miastu przysługuje miesięczny czynsz w wysokości 50 000 zł netto (plus należny VAT) z terminem płatności z dołu do 20. dnia miesiąca następnego. Natomiast media (m.in. ciepło, parad, wodę/ścieki) samorządowa instytucja kultury nabywa we własnym zakresie. Czynsz został skalkulowany uwzględnieniem realiów rynkowych. Fakturę (w formie PDF) za dzierżawę muzeum za styczeń 2023 r. gmina wystawiła 14 lutego 2023 r. Miasto rozlicza VAT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Pomiędzy gminą a samorządową instytucją kultury zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, ale wynikają one wyłącznie z powiązania pomiędzy gminą (JST) a samorządową instytucją kultury. Jak gmina powinna rozliczyć VAT od dzierżawy muzeum za styczeń 2023 r.?