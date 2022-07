Wójt opracował projekt zmiany uchwały w sprawie dotowania tego typu placówek. Chodzi o nowy zapis, zgodnie z którym osoby kontrolujące (z urzędu gminy) mają możliwość wstępu do przedszkoli, wglądu do dokumentacji, przebiegu nauczania oraz wglądu w listy obecności, a także ich weryfikacji. Wszystko po to, by mieć lepszą kontrolę nad środkami wypłacanymi z budżetu gminy. Czy zmiany te są legalne?

Nie, wójt nie powinien przedkładać radzie gminy projektu zmiany uchwały, w której w podany sposób są rozszerzane uprawnienia pracowników urzędu gminy. Nie ma bowiem podstaw prawnych do tego, by kontrolowali oni listy obecności dzieci w przedszkolu. Regionalna izba obrachunkowa zakwestionuje takie rozwiązanie legislacyjne. Analiza zadanego pytania wymaga odniesienia się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a zwłaszcza art. 17, który stanowi materialno-prawną podstawę do udzielania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli. W tym na uwagę zasługuje ust. 3, w którym postanowiono, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.