Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników musi być utworzony w jednostce budżetowej lub samorządowym zakładzie budżetowym. Pracodawca ma obowiązek naliczać na każdego pracownika tzw. coroczny odpis podstawowy. Stanowią go środki pieniężne naliczone w wysokości wskazanej w art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: u.z.f.ś.s) i przekazane na odrębny rachunek bankowy funduszu w terminach do 31 maja danego roku (co najmniej 75 proc. równowartości odpisu) i do 30 września (pozostałe 25 proc. równowartości odpisu). Oprócz corocznego odpisu podstawowego fundusz tworzy się też z dobrowolnych odpisów dodatkowych oraz ze zwiększeń wskazanych w art. 5 u.z.f.ś.s. Te trzeba przekazać najpóźniej do 30 września.