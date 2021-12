Przychodami u osób fizycznych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem przychód powstaje kasowo, a więc dopiero w chwili otrzymania/postawienia do dyspozycji. Wynagrodzenia otrzymane przez pracowników w styczniu 2022 r. będą ich przychodem styczniowym. Za tym idzie obowiązek rozliczenia takiej wypłaty już zgodnie z nowymi przepisami.

Dalej, co ważne, za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy, przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według progresji (skali podatkowej), płatnik pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników, w wysokości obliczonej według wzoru:

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, płatnik nie pomniejsza dochodu – najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek (dokument ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego). Należy jednak zaznaczyć, że płatnik stosuje ulgę z ustawy i nie potrzebuje do tego wniosku pracownika. Wniosek jest wymagany tylko wtedy, gdy pracownik nie chce z niej skorzystać. W trakcie roku ulga jest naliczana lub nie w zależności od wysokości łącznego miesięcznego przychodu. Może być więc tak, że prawo do ulgi powstanie np. tylko w jednym lub kilku miesiącach w roku, kiedy pracownik uzyska jakiś dodatkowy przychód, np. trzynastkę, nagrodę jubileuszową, odprawę, premię, nagrodę. Generalnie bowiem prawo do ulgi jest związane z uzyskaniem przychodu mieszczącego się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. W stosunku miesięcznym są to przychody między 5701 zł a 11 141 zł. Może więc wystąpić sytuacja, w której w trakcie roku w danym miesiącu/miesiącach pracownikowi zostanie odliczona kwota ulgi, choć roczny przychód nie osiągnie dolnego progu 68 412 zł. W związku z tym podatek będzie do skorygowania w zeznaniu rocznym. Aby tego uniknąć, pracownik może złożyć wniosek o pominięcie ulgi.