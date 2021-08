Wnikliwą weryfikację i tym samym proces ujednolicania uchwał budżetowych JST powinny rozpocząć już teraz. Ma on przebiegać co do zasady w trybie właściwym dla przyjmowania zmian w uchwale budżetowej, czyli punktem wyjścia jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej opracowany przez organ wykonawczy JST, a następnie sfinalizowany w formie uchwały organu stanowiącego tej jednostki.Ewentualne zaniechania dokonania zmian w uchwałach budżetowych w zakresie ww. nowych podziałek klasyfikacji budżetowych z dużym prawdopodobieństwem będą skutkowały interwencją ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. I choć zasadniczo naruszenia dotyczące klasyfikacji budżetowej nie są naruszeniami skutkującymi stwierdzeniem nieważności zapisów uchwał budżetowych, to regionalne izby obrachunkowe mogą oddziaływać na jednostki samorządowe za pomocą innych form nacisku, m.in. w formie orzeczeń stwierdzających nieistotne naruszenia prawa – w toku postępowania nadzorczego, czy ewentualnie stwierdzając nieprawidłowości – w toku następczych kontroli gospodarki finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego.