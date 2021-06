Trzeba się zgodzić z ogólną tezą przywołaną w zapytaniu, że generalnie za całość gospodarki finansowej jednostki ponosi odpowiedzialność jej kierownik. Wynika to z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Ponadto, jak wynika z ust. 2, kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Z kolei w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu.

Co istotne, są to obowiązki niezależne od obowiązków spoczywających na kierowniku jednostki, które dotyczą wydatkowania środków budżetowych w ramach planu finansowego. Tenże aspekt wykonywania budżetu jest zaś powiązany z art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym – z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.