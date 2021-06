I tak zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązuje nowy wzór sprawozdania Rb-24 (sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych). Zmieniono opis wiersza 14 na: „Pozostałe środki należne innym jednostkom”. Teraz brzmi tak samo jak opisy zawarte w wierszu 10 „dochody budżetu państwa” i wierszu 11 „dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Dodano też objaśnienia do wypełnienia wiersza 14 w brzmieniu: „środki, które nie zostały przekazane do końca okresu sprawozdawczego jednostkom właściwym, wskazanym na podstawie odrębnych przepisów , a do których przekazania zobowiązany jest naczelnik urzędu skarbowego”. Ma to usunąć ewentualne wątpliwości dotyczące prezentowania środków, które są należne innym jednostkom.