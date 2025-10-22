„Od dłuższego czasu z rosnącym niepokojem obserwujemy, że AfD nadużywa swojego parlamentarnego prawa do zadawania pytań, by zbierać informacje o infrastrukturze krytycznej” – powiedział polityk SPD w opublikowanej w środę rozmowie z dziennikiem gospodarczym „Handelsblatt”.

Jak dodał, „można mieć wrażenie, że AfD po prostu odhacza kolejne punkty z listy zadań (otrzymanej od - PAP) Kremla”.

Dowodem na szpiegostwo przez AfD ma być duża liczba interpelacji poselskich

Zgodnie z wyliczeniami Maiera w ciągu ostatnich 12 miesięcy deputowani AfD do parlamentu Turyngii złożyli 47 zapytania dotyczące infrastruktury krytycznej i cechujące się „rosnącą szczegółowością”. Władze kraju związkowego mają obowiązek udzielać odpowiedzi na interpelacje.

Przedmiotem zainteresowania deputowanych jest m.in. infrastruktura transportowa i energetyczna oraz system zaopatrzenia w wodę. „Szczególne zainteresowanie AfD przejawia w odniesieniu do policyjnych systemów informatycznych i wyposażenia, np. potrzebnego do wykrywania i zwalczania dronów” – powiedział Maier.

AfD uważa zarzuty za absurdalne

AfD odrzuciła oskarżenia szefa MSW Turyngii. Pierwszy parlamentarny sekretarz AfD Bernd Baumann twierdzi, że „podejrzenia (o szpiegostwo - PAP) są absurdalne”. Jak podkreślił, powodem zapytań jest zaniepokojenie partii stanem infrastruktury w Niemczech.

Największe niemieckie partie od lat izolują AfD na krajowej scenie politycznej, zarzucając działaczom tego ugrupowania radykalizm i prawicowy populizm oraz utrzymywanie kontaktów z Rosją. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że zamierza utrzymać „zaporę ogniową” (Brandmauer), czyli stosować się do zasady izolowania i niepodejmowania współpracy politycznej z AfD zarówno na poziomie federalnym, jak i krajów związkowych. Opowiedział się jednak przeciwko delegalizacji tej partii.

W opublikowanym w weekend sondażu Insa AfD osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich partii w Niemczech - 27 proc. Dwa punkty procentowe mniej uzyskał chadecki blok CDU/CSU. Na trzecim miejscu uplasowała się socjaldemokratyczna SPD z poparciem na poziomie 14 proc.