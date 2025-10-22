Zgodnie z wolą rodziny pogrzeb ma mieć charakter prywatny, a nie urzędowy; rodzina zachęca też, aby zamiast kupowania kwiatów wesprzeć Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny - Fundację Rodzin Adopcyjnych w Otwocku. Po mszy świętej wolontariusze będą zbierać do puszek datki na ten cel.
Prof. Adam Strzembosz zmarł 10 października. Był wybitnym prawnikiem, naukowcem, sędzią i obrońcą praworządności. W PRL sprzeciwiał się autorytaryzmowi, po 1989 r. współtworzył demokratyczne sądownictwo. Kawaler Orderu Orła Białego, był m.in. wiceministrem sprawiedliwości w pierwszym po wojnie niekomunistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, także I prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
