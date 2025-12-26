- 1. Korekta przeciętnego zatrudnienia
- 2. Weryfikacja wysokości należnego odpisu
- 3. Przekazanie środków na rachunek ZFŚS
- 4. Sprawdzenie zgodności salda rachunku ZFŚS
- 5. Rozliczenie przyznanych świadczeń socjalnych
- 6. Przegląd danych osobowych przetwarzanych w ZFŚS
- 7. Sprawdzenie dokumentacji wewnętrznej
1. Korekta przeciętnego zatrudnienia
Do 31 grudnia należy ustalić rzeczywistą przeciętną liczbę zatrudnionych za cały rok, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z 9 marca 2009 r.
To właśnie ta wartość stanowi podstawę ostatecznego odpisu na ZFŚS.
✔ sprawdzić, czy zastosowana metoda była stosowana konsekwentnie przez cały rok
✔ uwzględnić pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na etaty
2. Weryfikacja wysokości należnego odpisu
Po ustaleniu rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia należy porównać:
• odpis planowany
• odpis należny za dany rok
Jeżeli wartości się różnią, konieczna jest korekta odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych roku obrotowego.
3. Przekazanie środków na rachunek ZFŚS
Jeżeli korekta odpisu prowadzi do jego zwiększenia, należy:
• ująć zwiększenie w kosztach roku,
• przekazać środki na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS jeszcze przed 31 grudnia.
✔ przelew dokonany po 31 grudnia nie stanowi kosztu podatkowego w tym roku
✔ data przelewu ma kluczowe znaczenie podatkowe
4. Sprawdzenie zgodności salda rachunku ZFŚS
Na dzień bilansowy warto zweryfikować:
• saldo rachunku ZFŚS,
• zgodność ewidencji księgowej z wyciągiem bankowym,
• powiązanie środków z faktycznym poziomem odpisów.
Nieprawidłowe saldo rachunku funduszu jest częstym przedmiotem zastrzeżeń RIO.
5. Rozliczenie przyznanych świadczeń socjalnych
Przed końcem roku należy sprawdzić, czy:
• wszystkie przyznane świadczenia zostały prawidłowo ujęte w ewidencji,
• nie pozostały nierozliczone zaliczki lub wypłaty,
• świadczenia zostały przyznane zgodnie z kryterium socjalnym określonym w regulaminie ZFŚS.
6. Przegląd danych osobowych przetwarzanych w ZFŚS
Do 31 grudnia pracodawca powinien przeprowadzić coroczny przegląd danych osobowych gromadzonych na potrzeby działalności socjalnej.
✔ usunąć dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów ZFŚS
✔ zachować dane tylko wtedy, gdy istnieje podstawa do ich dalszego przetwarzania
✔ sporządzić protokół z przeprowadzonego przeglądu (dobra praktyka)
7. Sprawdzenie dokumentacji wewnętrznej
Na koniec roku warto upewnić się, że:
• regulamin ZFŚS jest aktualny,
• przyjęta metoda ustalania przeciętnego zatrudnienia jest opisana i udokumentowana,
• dokumentacja pozwala odtworzyć sposób naliczenia i korekty odpisu.
Braki w dokumentacji często wychodzą dopiero podczas kontroli.
Podstawa prawna
ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 288)