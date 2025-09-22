Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego (nr z wykazu: UD311). „Celem projektu jest poszerzenie uprawnień osób zamieszkujących zasób spółdzielczy, zwiększenie transparentności działania oraz usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Planowane są także zmiany z zakresu zarządzania zasobem spółdzielczym, tak by z jednej strony był on zarządzany efektywnie, a z drugiej by członkowie spółdzielni mogli kontrolować i na bieżąco oceniać działalność zarządu” – czytamy w uzasadnieniu.
Jak projektodawca chce to osiągnąć? Jednym ze sposobów jest zwiększenie transparentności działalności spółdzielni mieszkaniowych poprzez obowiązek prowadzenia strony internetowej i spółdzielczego rejestru umów. Każda spółdzielnia zrzeszająca więcej niż 500 członków będzie musiała prowadzić taki rejestr, a każdy jej członek będzie miał do niego dostęp. Dzięki temu spółdzielcy będą mogli się dowiedzieć, z kim spółdzielnia zawarła umowę i czego ona dotyczy.
Kadencje dla zarządów spółdzielni mieszkaniowych, ale bez ograniczeń ich liczby
Projekt przewiduje też wprowadzenie kadencyjności zarządu spółdzielni. Kadencja ma trwać maksymalnie 4 lata, ale będzie możliwość odnowienia mandatu zarządów bez ograniczeń. Spółdzielnia będzie mogła określić w statucie krótszy czas trwania kadencji. Nie będzie już można łączyć funkcji członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej i członka zarządu w związku rewizyjnym, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
W przypadku rady nadzorczej projekt znosi ograniczenie dotyczące możliwości bycia członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, chyba że statut stanowić będzie inaczej. Członkowie spółdzielni i pełnomocnicy będą z kolei mogli brać udział w walnym zgromadzeniu przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Ministerstwo chce też przywrócić możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli.
Wspólnoty mieszkaniowe mocniejsze wobec deweloperów
Zmiany czekają też wspólnoty mieszkaniowe, a to za sprawą nowelizacji ustawy o własności lokali oraz prawa budowlanego (nr z wykazu: UD312). Ważnym elementem projektu jest zwiększenie uprawnień wspólnot mieszkaniowych w stosunku do deweloperów. Wspólnoty uzyskają prawo do wystąpienia z powództwem w zakresie rękojmi za wady części wspólnej budynków. Dziś przepisy wymagają, aby właściciele lokali dokonali na rzecz wspólnot cesji swoich praw w stosunku do deweloperów. Ci często pozostawiają sobie kilka lokali, uniemożliwiając wspólnocie skuteczne roszczenia.
Projekt usprawnia też podejmowanie uchwał przez wspólnoty, pozwalając, by zostały one przyjęte zwykłą większością głosów. Łatwiejsza też będzie zmiana zarządcy. Nie będzie to już wymagało formy aktu notarialnego. Kolejna z planowanych zmian pozwoli z kolei podnieść wysokość zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, w przypadku gdy użytkowanie danego lokalu jest kosztowniejsze niż pozostałych. ©℗
