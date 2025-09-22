Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego (nr z wykazu: UD311). „Celem projektu jest poszerzenie uprawnień osób zamieszkujących zasób spółdzielczy, zwiększenie transparentności działania oraz usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Planowane są także zmiany z zakresu zarządzania zasobem spółdzielczym, tak by z jednej strony był on zarządzany efektywnie, a z drugiej by członkowie spółdzielni mogli kontrolować i na bieżąco oceniać działalność zarządu” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak projektodawca chce to osiągnąć? Jednym ze sposobów jest zwiększenie transparentności działalności spółdzielni mieszkaniowych poprzez obowiązek prowadzenia strony internetowej i spółdzielczego rejestru umów. Każda spółdzielnia zrzeszająca więcej niż 500 członków będzie musiała prowadzić taki rejestr, a każdy jej członek będzie miał do niego dostęp. Dzięki temu spółdzielcy będą mogli się dowiedzieć, z kim spółdzielnia zawarła umowę i czego ona dotyczy.

Kadencje dla zarządów spółdzielni mieszkaniowych, ale bez ograniczeń ich liczby