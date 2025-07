Kary do 1 mln zł dla menedżerów miały być w poprzedniej wersji projektu (z lutego br.) konsekwencją niedotrzymania układu w sprawie nadzwyczajnego złagodzenia sankcji za naruszenia. Analogicznie dla firmy, która zawarła układ i go nie dotrzymała, przewidywano kary do 10 mln zł.

Nowa wersja projektu ustawy przedstawiona przez Ministerstwo Cyfryzacji nadal dopuszcza możliwość zawarcia układu z Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI, czyli krajowym organem powoływanym na mocy projektowanej ustawy), w celu obniżenia kary dla podmiotu winnego naruszenia. Jednak w razie niedotrzymania postanowień układu Komisja wznowi pierwotne postępowanie w sprawie naruszenia.

Projektowana ustawa ma stworzyć ramy do stosowania AI Aktu. Wszedł on w życie w sierpniu 2024 roku i w większości ma obowiązywać od sierpnia 2026 roku. Niewielka część przepisów – m.in. odnośnie do systemów zakazanych – obowiązuje już jednak od 2 lutego 2025 roku. Kolejne zaczną obowiązywać za niespełna miesiąc – 2 sierpnia 2025 roku. Wtedy minie czas na wyznaczenie przez państwa członkowskie właściwych organów krajowych, nadzorujących stosowanie AI Aktu.

W Polsce będzie to KRiBSI. Jako organ nadzoru rynku i punkt kontaktowy komisja ma m.in. rozpatrywać wnioski o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka, przyjmować zgłoszenia poważnych incydentów związanych z AI oraz rozpatrywać skargi składane przez osoby poddane działaniom systemów sztucznej inteligencji.

Kto zasiądzie w komisji nadzorującej AI?

W nowym projekcie zmodyfikowano skład komisji. Obok przewodniczącego i jego dwóch zastępców wejdą do niej także przedstawiciele: prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykreślono z tego grona rzecznika praw dziecka, Państwową Inspekcję Pracy oraz prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Inna zmiana dotyczy opinii indywidualnych, jakie komisja będzie mogła wydawać, interpretując przepisy dotyczące AI. W uzasadnieniu MC stwierdza, że opinie będą narzędziem „zapobiegania naruszeniom prawa” i umożliwią „zgodne z przepisami planowanie działalności gospodarczej”. W nowej wersji projekt przewiduje, że opinia będzie wiążąca nie tylko dla samej KRiBSI, lecz także dla innych organów państwowych i jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy.

Z kolei w odniesieniu do piaskownic regulacyjnych upoważniono ministra cyfryzacji do wydania rozporządzenia, które określi zakres przedmiotowy piaskownicy regulacyjnej dla projektów, a także warunki i formę prawną jej ustanowienia. Obejmie to m.in. ustalenie limitu liczby użytkowników oraz innych podmiotów, na które mogą jednocześnie oddziaływać projekty w piaskownicy, czy warunków konkursu na uczestnictwo.

Ponadto projekt ustawy przewiduje, że środki z nakładanych przez komisję kar pieniężnych nie trafią do niej, lecz do budżetu państwa. Termin zapłaty wydłużono z 14 dni do 30 dni. ©℗