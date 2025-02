Większość Polaków, którzy wzięli udział w badaniudotyczącym sztucznej inteligencji, uważa, że wykorzystywanie tej technologii powinno być regulowane przez państwo.

Z takim stwierdzeniem zgodziło się (całkowicie lub raczej) w sumie 57 proc. respondentówznad Wisły. Badanie postrzegania AI przeprowadził w 2024 r. niemiecki operator telekomunikacyjny, Grupa Deutsche Telekom – do której w Polsce należy T-Mobile. Ankietowano respondentów w kilkunastu krajach, w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Także w ujęciu ogólnym większość (52 proc.) opowiada się na regulowaniem AI. Na poziomie Unii Europejskiej odpowiednie przepisy – akt o sztucznej inteligencji – już weszły w życie i pierwsze z nich są od niedzieli stosowane. Natomiast w Polsce nad wdrożeniem AI Act pracuje resort cyfryzacji, deklarujący, że projektowana ustawa o systemach sztucznej inteligencji (nr z wykazu: UC71) będzie wspierać innowacje i zrównoważony rozwój AI. To ważne, bo choć zdaniem większości Polaków (w sumie 56 proc.) ta technologia może nam pomóc w codziennym życiu, to zaufanie do niej deklaruje tylko 15 proc. Natomiast obawy, że AI będzie coraz częściej gromadzić dane, które mogą zostać niewłaściwie wykorzystane, wyrażają dwie trzecie naszych rodaków (odpowiedzi „całkowicie” i „raczej tak”). Takie obawy ma też 68 proc. wszystkich badanych.