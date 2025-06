.

Kwestia ochrony danych osobowych jest ostatnią, która pozostała do uzgodnienia Ministerstwu Rozwoju i Technologii, by projekt nowelizacji ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 758) mógł zostać przyjęty przez rząd i trafić do Sejmu. Ministerstwo przygotowało go już w zeszłym roku, ale dotąd nie udało się mu przejść całej ścieżki legislacyjnej w Radzie Ministrów.