Taki obraz rynku transportowego wyłania się z odpowiedzi udzielonych przez właścicieli firm przewozowych w ankiecie przeprowadzonej przez Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP). Ponad 13 proc. ankietowanych podało, że nigdy nie ma możliwości negocjowania warunków zawieranych kontraktów.

– Słyszą od zleceniodawców: albo się zgadzasz na takie warunki, albo zamiast ciebie pojedzie kto inny – komentuje prezes TLP Maciej Wroński.

Bardzo długie terminy płatności w transporcie

Aż 85 proc. badanych deklaruje, że bardzo często lub zawsze ma w umowach termin płatności od 30 do 60 dni. Ponad połowa firm spotyka się z terminami od 60 do 120 dni, 42 proc. respondentów spotkało się z terminami płatności wynoszącymi powyżej 120 dni.

– To oznacza, że przewoźnicy kredytują zleceniodawców przewozów, a bardzo często są to wielkie koncerny – komentuje Maciej Wroński.

Problem z czasem pracy kierowców

Prawie 30 proc. właścicieli firm transportowych deklaruje, że bardzo często lub zawsze spotyka się z zapisami w umowach, które prowadzą do naruszania przepisów o czasie pracy i odpoczynkach kierowców. Trzy czwarte badanych deklaruje, że miało do czynienia z takimi postanowieniami przynajmniej raz. Ma to negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze, ale też zniechęca kierowców do wykonywania tego zawodu. Za naruszanie przepisów o czasie pracy kierowców firmom grożą też wysokie kary.

Ponadto prawie połowa respondentów zadeklarowała, że spotkała się przynajmniej raz z warunkami kontraktowymi, które mogą prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących wynagrodzeń kierowców.

Potrzebne surowsze przepisy

– Skala nieuczciwych praktyk pokazuje, że jest to zjawisko masowe, a ma ogromny wpływ na działalność firm transportowych – komentuje Maciej Wroński. – Mamy strukturalną nierównowagę stron umowy, która wiąże przewoźnika z jego zleceniodawcą. Potrzebujemy w tej sprawie zdecydowanych działań legislacyjnych, edukacyjnych i nadzorczych – podsumowuje.

TLP przedstawił raport sporządzony na podstawie ankiet UOKiK, Ministerstwu Infrastruktury oraz Ministerstwu Rozwoju i Technologii. ©℗