Próba powstrzymania big techa podjęta przez centrum porad konsumenckich w Nadrenii Północnej-Westfalii (VZ NRW) nie odniosła skutku.

Niemiecka organizacja uważa, że Meta nie ma dostatecznych podstaw prawnych do wykorzystywania treści ze swoich platform społecznościowych w celu szkolenia AI. Najpierw wezwała więc big techa do odstąpienia od tych planów, a gdy to nic nie dało, skierowała sprawę do sądu. Równocześnie wniosła o wydanie tymczasowego nakazu powstrzymania szkolenia AI dla zabezpieczenia powództwa.

Sąd Okręgowy w Kolonii odmówił. - Chociaż nakaz nie został wydany, nie oznacza to, że główna sprawa nie zostanie wygrana – podkreśla Max Schrems, założyciel austriackiej organizacji obrońców prywatności NOYB, która popiera działania VZ NRW. - Jeśli podejście Mety zostanie ostatecznie uznane za niezgodne z prawem, może ona podlegać roszczeniom odszkodowawczym od nawet 400 milionów europejskich użytkowników – dodaje.

Na jakiej podstawie zostaną użyte dane z Facebooka i Instagrama?

Aby szkolić AI na treściach zamieszczanych przez użytkowników Facebooka i Instagrama, Meta opiera się na prawnie uzasadnionym interesie (PUI). Od połowy kwietnia informowała o tym internautów, umożliwiając złożenie sprzeciwu wobec takiego wykorzystania ich danych osobowych. - Działanie mechanizmu wyrażenia sprzeciwu było weryfikowane przez organy nadzorcze na bieżąco od samego początku – informuje Karol Witowski, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w odpowiedzi na nasze pytania.

Ze względu na lokalizację jej europejskiej siedziby Metę nadzoruje irlandzki organ ochrony danych (DPC). W sprawę zaangażowane są jednak także urzędy z innych państw Unii Europejskiej, w tym polski. Rzecznik UODO wskazuje, że podejście Mety jest wynikiem m.in. opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) z grudnia ub.r. - dotyczącej m.in. tego, kiedy PUI może być podstawą prawną przetwarzania danych do szkolenia AI.

Organ w Hamburgu czeka na wyjaśnienia

- W przypadku wystąpienia w przyszłości okoliczności, które wskazywałyby na niezgodność takiego przetwarzania z ustaleniami opinii EROD oraz zasadami RODO, organy nadzorcze będą podejmować działania zgodnie z przysługującymi uprawnieniami i procedurami współpracy – zapowiada Karol Witowski. DPC ogłosił w ubiegłym tygodniu, że Meta zastosowała się do jego wskazówek i że będzie monitorował sytuację. Bardziej krytyczny wobec planów big techa odnośnie do danych z Facebooka i Instagrama jest organ nadzorczy w Hamburgu, który zwrócił się do Mety z pismem o wyjaśnienia w tej sprawie.

- Pismo to może doprowadzić do zastosowania tzw. trybu pilnego, o którym mówi art. 66 RODO – wyjaśnia Karol Witowski. Wykorzystując ten przepis, organ w Hamburgu mógłby nakazać big techowi powstrzymanie szkolenia AI – ale tylko w Niemczech i co najwyżej na trzy miesiące.

Meta zapewniła, że nie wykorzysta danych użytkowników, którzy wyrażą sprzeciw przed 27 maja br. W razie późniejszego sprzeciwu dane mają być usuwane z zestawu treningowego do przyszłych cykli szkolenia AI.