Gromadzenie, reinwestowanie majątku oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów to cele, które każda fundacja rodzinna powinna spełniać zgodnie z założeniami polskiego ustawodawcy. Aby móc realizować przesłanki wyrażone w art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej (dalej: u.f.r.), musi zostać wyposażona w odpowiednie aktywa, które co do zasady będą pochodzić od fundatora (zwłaszcza na etapie jej powołania), jak i innych osób trzecich (członków rodziny fundatora, osób niepowiązanych z fundatorem czy podmiotów gospodarczych).

Co można wnieść do fundacji rodzinnej