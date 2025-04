Większa część polskich firm rozumie znaczenie danych i sztucznej inteligencji, ale wciąż ma trudności z ich efektywnym wykorzystaniem. Takie wniosku płyną z najnowszego badania przeprowadzonego przez Algolytics. Prawie 1/3 respondentów obawia się korzystania z AI i danych na większą skalę z powodu regulacji prawnych, prywatności i bezpieczeństwa. 32,5% respondentów martwi się, że AI może prowadzić do redukcji etatów i zwolnień.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Algolytics we współpracy z SW Research oraz kluczowymi partnerami BitPeak, LeaseLink, RIFFSEC, Comperia, NovaLend, Kliniki.pl pod nazwą „Ocena dojrzałości polskich firm w obszarze analizy danych i AI” wynika, że polskie firmy wciąż nie są gotowe na efektywne wdrażanie technologii i innowacji. Tylko 33,6% organizacji podejmuje decyzje oparte na danych, a zaledwie 27,5% posiada odpowiednie kompetencje, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Mimo rosnącej świadomości znaczenia analizy danych i sztucznej inteligencji brakuje jasnych strategii oraz kompetencji niezbędnych do skutecznego ich wykorzystania.

Polskim firmom brakuje pracowników o odpowiednich kompetencjach

Aż 2/3 wśród badanych pracowników nie jest pewnych, czy ich organizacja lub kadra zarządzająca oczekuje od nich wdrażania nowych technologii usprawniających działanie firmy. Brak jednoznacznych oczekiwań i strategii sprawia, że innowacyjne rozwiązania pozostają niewykorzystane, a rozwój organizacji spowalnia. Z kolei 3/4 ankietowanych pracowników nie potrafi jednoznacznie określić, czy ich organizacja lub kadra menedżerska posiada odpowiednie kompetencje w obszarze danych, analityki i AI. Oznacza to, że nawet jeśli firmy dostrzegają wartość technologii, to nie mają wystarczających zasobów, aby je efektywnie wdrażać i wykorzystywać.

Skutki braku kompetencji i strategii

Brak kompetencji i spójnej strategii w zakresie analizy danych oraz sztucznej inteligencji skutkuje ograniczonym wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie. Mniej niż połowa ankietowanych (48,7%) uważa, że inwestowanie w dane i rozwój kompetencji analitycznych są kluczowe dla ich organizacji. Co więcej, tylko 33,6% badanych deklaruje, że ich organizacje faktycznie podejmują decyzje oparte na danych, a 37,8% respondentów wskazuje, że w ich firmach oczekuje się podejmowania decyzji na podstawie analizy danych. Wciąż istniejące luki w realizacji potwierdza fakt, że jedynie 44,4% ankietowanych dostrzega wśród kadry zarządzającej realną potrzebę wykorzystania danych w procesach decyzyjnych.

Strategia w zakresie danych i AI nie jest jeszcze powszechna - 41,8% firm deklaruje posiadanie jasnego planu rozwoju w obszarze analityki danych, a 40,3% posiada strategię rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji.

Dojrzałość analityczna polskich firm oraz obawy związane z AI - fakty i wyzwania

Mimo że temat regulacji prawnych i bezpieczeństwa danych często pojawia się w kontekście AI, badanie pokazuje, że kluczowym problemem jest brak kompetencji, a nie same obawy technologiczne. Prawie 1/3 respondentów obawia się korzystania z AI i danych na większą skalę z powodu regulacji prawnych, prywatności i bezpieczeństwa. 32,5% respondentów martwi się, że AI może prowadzić do redukcji etatów i zwolnień. 28,6% ankietowanych obawia się, że większe wykorzystanie danych może ujawnić ich brak kompetencji, co mogłoby skutkować utratą pracy. Prawie 1/3 firm nie wykorzystuje AI i danych w bieżącej działalności właśnie z powodu niedostatecznych kompetencji.

„Strategia danych musi wypływać z DNA organizacji, z podejścia kluczowych osób kierujących firmą. Zarządy, które nie będą inwestować w ten obszar, nie będą w stanie wyciągać wniosków wynikających z danych - mówi Marcin Ledworowski, AI Lead oraz Senior Advisor (Financial Sector) w Accenture w Polsce. - Patrząc na wyniki badań niniejszego raportu, będziemy czekać na efekty 3 do 4 lat! A już teraz trzeba zacząć budować kompetencje i traktować strategię danych jako przewagę konkurencyjną. W dużych firmach jest dużo lepsze podejście, ale i większy potencjał inwestycyjny”.

Co dalej - czyli inwestycje i działania poprawiające dojrzałość analityczną

„Wyniki naszego badania potwierdzają, że polskie firmy mają świadomość znaczenia danych i sztucznej inteligencji, ale brakuje im kompetencji i spójnej strategii, co ogranicza ich wykorzystanie. Kluczowym wyzwaniem jest rozwój kultury organizacyjnej opartej na danych oraz inwestycja w narzędzia analityczne i edukację pracowników” - komentuje Piotr Biegun, członek zarządu oraz Chief Operating Officer w Algolytics Technologies.