Gdyby zaległości z tytułu niewniesionych opłat za mieszkania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych podzielić na wszystkich mieszkańców tych budynków, wyszłoby ponad 12 tys. zł na głowę. Dlatego spółdzielnie chcą lepszej pozycji przy egzekucji należności.

Zwykle suma uzyskana z egzekucji nie pozwala na pokrycie należności w pełnej wysokości i wobec wszystkich wierzycieli. Dlatego prawo decyduje o kolejności ich zaspokajania. Określa ją art. 1025 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Spółdzielnie znajdują się w dziewiątej grupie, przedostatniej w tej kolejce. To zmniejsza ich szanse na skuteczną egzekucję wobec dłużników, a tych jest coraz więcej.

– Ci, którzy solidnie wnoszą opłaty za mieszkania, kredytują tych, którzy robią to nieregularnie albo wcale. Długi z tego tytułu przekroczyły już 2 mld zł. W zasobach spółdzielni mieszkaniowych żyje 10 mln ludzi. Jedna czwarta Polski. Każda z tych osób ma średnio 12 tys. zł długu. Żeby pokryć zobowiązania spółdzielni wobec podmiotów zewnętrznych, np. dostarczycieli mediów, trzeba podnosić opłaty. Spółdzielnie starają się dogadywać się z dłużnikami, rozkładać na raty. Egzekucję traktują jak ostateczność, ale czasem innej drogi nie ma. Dlatego prosimy o zmianę prawa, która poprawi naszą skuteczność – tłumaczył posłom na posiedzeniu komisji ds. petycji Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Związek we wniesionej do Sejmu petycji zaproponował, by należności spółdzielni, ale też wspólnot mieszkaniowych, z tytułu zaległych opłat eksploatacyjnych za lokal podlegały zaspokojeniu co do zasady w piątej kolejności.

Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w swojej opinii do postulatów ZRSMRP zastanawia się, czy przyjęcie proponowanego przez spółdzielców rozwiązania nie byłoby zbytnim uprzywilejowaniem tej grupy wierzycieli.

„Wprowadzenie nowej kategorii wierzytelności o stosunkowo wysokim priorytecie zaspokojenia wymaga odrębnej, wnikliwej analizy, która pozwoliłaby ocenić, czy względy społeczno-gospodarcze, założenia polityki prawa, pewność obrotu gospodarczego, czy też interes publiczny przemawiają za takim rozwiązaniem” – czytamy w opinii ekspertów. Równocześnie jednak autorzy opinii wskazują, że choć nie rekomendują przyjęcia w k.p.c. wprost sformułowanych przez spółdzielców przepisów, to te mogą zostać potraktowane „jako impuls do podjęcia działań zmierzających do oceny zasadności utrzymania obecnie funkcjonującego w postępowaniu cywilnym systemu przywilejów egzekucyjnych, którego poszczególne rozwiązania, o czym warto wspomnieć, wywołują wątpliwości. (…) Ewaluacja taka skutkować może wprowadzeniem we wspomnianym zakresie zmian, które, potencjalnie, mogą realizować, do jakiegoś stopnia, zawarty w przedłożonej petycji postulat poprawy pozycji spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych jako wierzycieli”.

Sejmowa komisja ds. petycji wystąpiła do ministra sprawiedliwości z prośbą o opinię w tej sprawie. ©℗