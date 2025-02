Założenia projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wpisanego właśnie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, potwierdzają wcześniejsze informacje DGP – tylko członkowie rodziny spółdzielcy będą mogli go reprezentować na walnym zgromadzeniu.

Ma to zapobiegać zjawisku kupowania czy wyłudzania pełnomocnictw. Osoby zainteresowane przepchnięciem korzystnej dla siebie uchwały namawiają bowiem członków spółdzielni różnymi, nierzadko wątpliwymi prawnie metodami, do udzielenia pełnomocnictwa. Przy niewielkiej frekwencji na walnym zgromadzeniu mogą dzięki temu wpływać na wynik głosowania.

Jakie zmiany i dlaczego

„W celu wyeliminowania nieprawidłowości podczas udzielania pełnomocnictw osobom, które nie są powiązane z członkiem spółdzielni, proponuje się, aby pełnomocnikiem członka mogła być wyłącznie osoba bliska członka (...) tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu” – można przeczytać w założeniach projektu przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Druga istotna zmiana zmierza do wyeliminowania możliwości głosowania przez internet i na piśmie. Wprowadziła ją tzw. ustawa covidowa, w której przewidziano formułę posiedzeń i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bez pośredniego porozumiewania się na odległość. Miało to być rozwiązanie tymczasowe na okres pandemii. Część spółdzielni mieszkaniowych organizowała jednak głosowania pisemne jeszcze w ubiegłym roku. Także kilkudniowe, podczas których uprawnieni w dowolnym momencie pobierali karty, zaznaczali na nich swój głos i wrzucali je do urn. Niektórzy członkowie spółdzielni skarżyli się na to rzecznikowi praw obywatelskich, argumentując, że podejmowanie uchwał w najważniejszych dla spółdzielni sprawach powinno zostać poprzedzone dyskusją. Uważali, że głosowanie w formie pisemnej betonuje składy zarządów.

Resort rozwoju się zgadza, że możliwość głosowania na piśmie i przez internet wypacza ideę spółdzielczości, dlatego chce ją wykreślić z prawa. „Stosowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe art. 15zzzr specustawy godzi w prawa członków do osobistego udziału w walnym zgromadzeniu i ogranicza znacząco możliwość realizowania przyznanych im ustawowo praw” – przekonuje w założeniach do projektu.

Co jeszcze proponuje resort

Dodatkowo nowelizacja ma rozwiązywać kilka innych problemów. Chodzi m.in. o możliwość wyegzekwowania ustanowienia odrębnej własności lokalu w sytuacji, gdy spółdzielnia to utrudnia, np. odmawiając przeprowadzenia prac adaptacyjnych. Projektowane przepisy doprecyzują katalog przypadków, w których postępowanie przekształceniowe przed sądem będzie się toczyło w trybie procesowym (jeżeli spółdzielnia uchyla się jedynie od złożenia oświadczenia woli), oraz przypadków, w których postępowanie będzie się toczyło w trybie nieprocesowym (pozostałe sytuacje). ©℗