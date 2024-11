Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma narzędzi, za pomocą których mógłby wpłynąć na ceny mieszkań. Dysponuje nimi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, kierująca MFiPR, zamieściła na platformie X filmik, w którym mówi, że marże deweloperów są najwyższe w historii i ponad dwa razy większe niż średnia europejska. „Czas, by przyjrzał się temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – oznajmiła minister.

W przesłanym DGP stanowisku UOKiK przypomina, że istnieją tylko dwa przypadki, w których mógłby pośrednio ingerować w kształtowanie cen. Tak może się stać, gdy są one wynikiem porozumienia ograniczającego konkurencję lub wykorzystywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku. „Należy przy tym stanowczo podkreślić, iż nie mamy obecnie dowodów do twierdzeń, iż ceny bądź marże na tym rynku mogły być kształtowane w wyniku niedozwolonego porozumienia” – zaznacza UOKiK. I dodaje, że jeśli minister bądź ktokolwiek inny dysponuje informacjami o takich porozumieniach, to prosi o ich przekazanie.

Dalej nadzorca informuje, że robi to, do czego ustawowo jest zobowiązany i co zgodnie z prawem robić w sprawie deweloperów może. Prowadzi postępowania dotyczące naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

Gdy obecna ekipa rządowa obejmowała władzę, eksperci przygotowali listę kluczowych problemów, które powinny zostać rozwiązane w 2024 r., by powstrzymać wzrost cen mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności gruntów. Dysponuje nimi podlegający MFiPR Krajowy Zasób Nieruchomości. Rok temu w jego zasobach było ok. 800 ha i, jak przekazał na ostatnim posiedzeniu Senatu prezes KZN, ta liczba na razie nie uległa zmianie. Tymczasem na takiej powierzchni może powstać ok. 180 tys. mieszkań o powierzchni 50 mkw.

W kompetencji MFiPR leży również uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie czasu na przyjęcie planów ogólnych. Gminy mają się wywiązać z tego zobowiązania do końca 2025 r. Niedotrzymanie tego terminu zablokuje inwestycje.©℗