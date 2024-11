Ulgi w podatku dochodowym, preferencje przy zamówieniach publicznych i brak konieczności wypłaty odpraw pracownikom – to nowe rozwiązania dla pracodawców, którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) lub aktywnej rezerwy (AR). Przewiduje je ustawa z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (Dz.U. poz. 1585), która dziś wchodzi w życie.

Celem nowej regulacji jest zachęcenie firm do zatrudniania żołnierzy niezawodowych, którzy służbę wojskową łączą z pracą w cywilu. Aby to osiągnąć, ustawa przewiduje zmniejszenie obciążeń organizacyjnych praco dawców, którzy się na to zdecydują. Dotychczas bowiem pracownikom powołanym po raz pierwszy do pełnienia terytorialnej służby wojskowej musieli oni wypłacać odprawy (w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy). Były one wprawdzie refundowane przez wojsko, ale ich wypłata i tak stanowiła dodatkowe obciążenie. Od dziś ten obowiązek zostaje zniesiony i zastąpiony wypłatą tzw. świadczenia początkowego, do czego zostały zobowiązane jednostki wojskowe. Wynosi ono 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza poprzedniego roku – obecnie to kwota 3502,88 zł. Co ważne – mogą na nie liczyć nie tylko pracownicy, lecz także osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, studenci oraz uczniowie.

Ustawa wprowadza też ulgi podatkowe w PIT i CIT. Za każdego zatrudnionego żołnierza będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania określoną kwotę (w standardowej wysokości od 12 tys. do 24 tys. zł, w zależności od stażu służby wojskowej). Nowe odliczenia będą mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od 1 stycznia 2025 r.

Pracodawcy skorzystają też z preferencji przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza progów unijnych (tj. 25 680 260 zł dla robót budowlanych i 663 105 zł dla dostaw i usług), o ile do ich realizacji zatrudnią żołnierzy WOT lub AR. ©℗