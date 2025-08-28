W czwartek 28 sierpnia szef MON wziął udział w uroczystym otwarciu Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. - Budujemy taką drużynę, która ma za zadanie odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się świata. Mamy wyprzedzać koniunkturę, a nie za nią podążać - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Polska będzie liderem. Satelity mają zapewnić bezpieczeństwo Polsce

Jak mówił, „mamy być przed innymi, bo wtedy zbudujemy bezpieczną Polskę”. - Nie da się tego zrobić, patrząc na armię polską, na wojsko polskie, tylko przez pryzmat wspaniałych, dobrych doświadczeń historii. Ciężki sprzęt, czołgi, samoloty - to wszystko jest bardzo potrzebne, ale zdajemy sobie dobrze sprawę, że bezpieczna przyszłość Polski jest w nowoczesnych technologiach: w cyberprzestrzeni, w kosmosie, w sztucznej inteligencji i w dronach - zaznaczył wicepremier.

Według niego, Polska musi nadrabiać zaległości w tym zakresie. - I my to robimy, będziemy liderami - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Polskie satelity. Jakie rodzaju urządzenia znajdą się wkrótce na orbicie?

Minister dziękując za otwarcie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych przekazał, że w listopadzie tego roku pierwsze polskie satelity zostaną umieszczone na orbicie. - To zarówno będą te nanosatelity w programie PIAST (Polish ImAging SaTellites), jak i satelity zakupione przez nas z firmy ICEYE - podkreślił.