KAS ujawnia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła działania audytowe w zakresie wykorzystania środków publicznych przez 152 podmioty. Wśród kontrolowanych jednostek znalazły się między innymi: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, fundację „Żadnych Granic” i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości to ponad 114 mld zł.
Największe nieprawidłowości stwierdzone przez KAS
W toku audytu, KAS stwierdziła liczne nieprawidłowości. Wśród nich wymienić należy:
- działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby,
- naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej,
- niegospodarne wydatkowanie środków publicznych – brak poszanowania oraz lekceważenie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych,
- nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby,
- niezabezpieczenie interesów Skarbu Państwa,
- wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania,
- wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym,
- wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
Zawiadomienia do prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej złożyli do prokuratury w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 163 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 101 mld zł i i przewidują możliwość złożenia kolejnych. Oprócz tego, dyrektorzy złożyli 90 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
