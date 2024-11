Nasza firma wkrótce stanie do przetargu ustnego nieograniczonego na organizowaną przez miasto sprzedaż gruntu. Zgodnie z przepisami postąpienie uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jak mamy to rozumieć? Czy wysokość postąpienia należy ustalić od podanej ceny wywoławczej zawierającej VAT, czy od ceny netto?

Zgodnie z art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty. Z kolei przetarg ograniczony jest organizowany, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez określoną liczbę osób. Ostatecznie o formie przetargu decyduje jego organizator.

Jak wskazuje par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 tys. euro, co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu. Co ważne, w ogłoszeniu o przetargu nie można zamieszczać terminów kolejnych przetargów lub rokowań na zbycie tej samej nieruchomości. Ponadto w jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jedną nieruchomość. Przy czym, zgodnie z par. 13 wspomnianego rozporządzenia w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności informacje o:

danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1–5 i 7-11 u.g.n. (m.in. są to: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia i opis nieruchomości oraz jej cena, wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy czy przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania);

cenie wywoławczej;

obciążeniach nieruchomości;

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

terminie i miejscu przetargu;

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący komisji przetargowej – jak wskazuje par. 14 rozporządzenia – informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki – mimo trzykrotnego wywołania – nie ma dalszych postąpień.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała przetarg.

Choć przepisy regulują kwestię dotyczącą warunków postąpienia, to jednak nie precyzują, czy ma ono być kwotą brutto (z podatkiem) czy netto (bez podatku). Pewnej wskazówki dostarcza ustalenie zawarte w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Krakowie z 30 sierpnia 2024 r. (znak WK.6130.21.24), w którym wykazano nieprawidłowe ustalanie kwoty postąpienia, bowiem poniżej 1 proc. ceny wywoławczej. Oferenci podawali postąpienia bez VAT, w konsekwencji kwota takiego postąpienia wynosiła poniżej 1 proc., bo np. 0,82 proc. RIO uznała, że takie postąpienia były wadliwe. W jej opinii cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę brutto, tj. uwzględnia VAT, co wynika z zapisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że przedsiębiorca w trakcie przetargu podaje kwotę postąpienia, nie niższą jednak niż 1 proc. ceny wywoławczej. Kwota ta z założenia uwzględnia już VAT. ©℗