Dane pasażerów lotów w granicach Unii Europejskiej będą przekazywane do systemu informatycznego Straży Granicznej tylko w razie wprowadzenia stopnia alarmowego w związku z zagrożeniem terrorystycznym lub na podstawie oceny dokonanej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

To jedno z rozwiązań projektu nowelizacji ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1441; dalej: ustawa PNR). Obecnie do systemu SG trafiają dane pasażerów wszystkich lotów wewnątrzunijnych, na równi z lotami poza UE, co Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za niezgodne z Kartą praw podstawowych (sprawa C-817/19).

Przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowela ma dostosować polskie prawo do orzeczenia TSUE także pod względem okresu retencji danych pasażerów. Obecnie stosowany pięcioletni okres przechowywania danych wszystkich pasażerów jest według trybunału zbyt długi. Dlatego projekt przewiduje, że na dotychczasowych zasadach dane będą dostępne dla policji i innych służb co do zasady przez trzy lata.©℗