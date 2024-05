Od 27 maja 2024 r. dla wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel 2.0 dostępna jest nowa usługa o nazwie "Firma". Ma na celu usprawnienie zarządzania danymi dotyczącymi działalności gospodarczej oraz poprawę organizacji pracy przedsiębiorców. Czy "Firma" jest funkcjonalna?

"Firma" umożliwia przedsiębiorcom gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi ich działalności gospodarczej. Dzięki niej możliwe jest szybkie przesyłanie danych do faktury kontrahentom oraz pobieranie zaświadczeń o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF bezpośrednio na telefon.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił że "wygodny sposób przesyłania danych do faktury oraz możliwość pobrania zaświadczeń z CEIDG to kroki ku większej digitalizacji i oszczędności czasu dla przedsiębiorców".

Co oferuje usługa "Firma"?

Usługa "Firma" w aplikacji mObywatel 2.0 oferuje szeroki zakres funkcjonalności. To przede wszystkim:

pobieranie zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Przedsiębiorcy mogą pobrać zaświadczenie o wpisie do CEIDG w formacie PDF na swoje urządzenie mobilne.udostępnianie danych. To możliwość udostępnienia wybranych informacji (takich jak NIP, REGON) lub komplet informacji do faktury za pomocą SMS-a, e-maila czy komunikatora.weryfikacja danych. Sprawdzanie poprawności danych swojej jednoosobowej działalności gospodarczej.aktualne informacje o działalności. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić aktualne dane w rejestrze CEIDG, w tym status swojej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy status działalności jest oznaczony jako "oczekująca na rozpoczęcie", użytkownik zobaczy informację o planowanej dacie rozpoczęcia działalności, a gdy jest ona zawieszona, uzyska informację o dacie ostatniego zawieszenia lub zgłoszonego wznowienia działalności.

Firma w mObywatel. Wdrożenie i dostępność

Usługa "Firma" była dostępna dla pierwszych użytkowników aplikacji mObywatel 2.0 od 22 maja, a od 27 maja 2024 r. jest dostępna dla wszystkich.

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że wdrożenie usługi będzie odbywać się stopniowo, aby zapewnić jej stabilność i funkcjonalność dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

Cyfrowe ułatwienia dla przedsiębiorców

Wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki zaznaczył, że rozwój cyfrowej obsługi przedsiębiorców jest kluczowy dla budowania konkurencyjności firm. "Szybka i wygodna wymiana informacji na temat prowadzonej działalności jest jednym z podstawowych zadań administracji państwowej, która ma przede wszystkim służyć i pomagać biznesowi" - dodał Niemczycki.

Aplikacja mObywatel 2.0

Aplikacja mObywatel 2.0 to nie tylko nowe możliwości dla przedsiębiorców. Umożliwia ona dostęp do różnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, oraz załatwianie spraw urzędowych z poziomu smartfona. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Google Play oraz App Store.

Dzięki usłudze "Firma" aplikacja mObywatel 2.0 staje się jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem, ułatwiającym codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców w cyfrowym świecie.