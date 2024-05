Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się skargami użytkowników, którzy nie mieli świadomości, że wykupując dostęp do internetowego kreatora CV, godzą się na comiesięczną subskrypcję i opłaty odnawiane co 28 dni lub co kwartał.

Chodzi o internetowy serwis Interviewme.pl, który reklamuje się jako „najlepszy kreator CV online”. Korzystając z gotowych wzorów, można szybko dostosować wygląd swojego CV. Usługodawca chwali się, że jego klienci znaleźli zatrudnienie w globalnych korporacjach takich jak Amazon, McDonald’s czy H&M.

Serwis oferuje darmowy 14-dniowy okres próbny. Jeśli jednak użytkownik po stworzeniu swego dokumentu będzie chciał go pobrać, to musi zapłacić. Ma wówczas możliwość skorzystania z 14-dniowego dostępu za 5,95 zł. Jest też dopisek, że subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, tyle że – jak pisze UOKiK w komunikacie o postawieniu firmie zarzutów – napisano go „mniej widocznym, drobniejszym i jaśniejszym drukiem na szarym tle”.

– Konsument, który poświęcił czas na przygotowanie dokumentu, nie chcąc tracić wykonanej pracy, może ostatecznie zdecydować się na poniesienie niezbędnych kosztów. Zwłaszcza jeśli myśli, że opłata jest jednorazowa. Spółka BOLD LCC mogła celowo tak skonstruować serwis Interviewme.pl, żeby utrudnić dostęp do niektórych informacji. Tymczasem kwestie ceny oraz zasad płatności powinny być wyraźnie komunikowane od początku informowania o usłudze, żeby konsument mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce z niej skorzystać – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd wszczął postępowanie na skutek skarg klientów serwisu, którzy żalili się, że nie mieli świadomości automatycznego przedłużania subskrypcji. „Dokonałam zakupu jednorazowego. Bo taką opcję chciałam i taką mieliście na stronie. I na pewno nie godziłam się na automatyczne przedłużanie subskrypcji” – napisała w swej skardze jedna z użytkowniczek. Zarzuty postawione przez UOKiK dotyczą nieprzekazywania istotnych informacji we właściwym czasie w sposób jasny i jednoznaczny. Jeśli się potwierdzą, spółce może grozić kara finansowa w wysokości do 10 proc. rocznych obrotów.©℗