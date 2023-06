W ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 877) znajduje się definicja wprowadzenia do obrotu, przez które rozumie się pierwsze dostarczenie produktu na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, odpłatne albo nieodpłatne, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania, w tym na potrzeby własne. Z kolei zakaz, o którym mowa w art. 3i wspomnianej ustawy, dotyczy wprowadzania do obrotu, a nie samej produkcji wybranych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że takie produkty będą mogły być w Polsce wytwarzane w celu np. wywozu do innych państw (poza UE).

Zgodnie z przepisem przejściowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte zakazem, wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów i wyrobów. W praktyce oznacza to, że jeszcze przez jakiś czas takie produkty mogą być dostępne w sprzedaży.

Udokumentowanie wprowadzenia produktów leży po stronie producenta, ale trzeba zakładać, że posiada jakikolwiek dowód sprzedaży produktu do hurtowni.

Jeżeli towar znajduje się w hurtowni, to należy założyć, że został dostarczony do celów dystrybucji, zgodnie z definicją wprowadzenia do obrotu. Wówczas te produkty mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów. Natomiast posiadanie stanów magazynowych przez producenta produktów z tworzyw sztucznych nie oznacza, że zostały one wprowadzone do obrotu. Jeżeli nie zostały wprowadzone przed 24 maja 2023 r., to już nie mogą zostać wprowadzone. Administracyjna kara pieniężna wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł.