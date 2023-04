Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dość obszernie wylicza czyny będące deliktami nieuczciwej konkurencji. Są to tzw. delikty nazwane. Można je podzielić na kilka kategorii. Typowe ich przykłady to stosowanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oznaczeń, podbieranie pracowników lub klientów, a także nieuczciwa reklama. Inne to wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy. Katalog czynów nazwanych jest bardzo długi. Jeśli nasz konkurent dopuści się któregoś z nich, zwykle przysługuje nam roszczenie wynikające wprost z treści ustawy. Przy czym zasadniczo wystarczające będzie wykazanie, że zachowanie naszego konkurenta spełnia przesłanki zawarte w definicji ustawowej określonego czynu oraz wysokość szkody. Co ważne, jak to często bywa w praktyce, wiele zachowań konkurentów – mimo że wydają się szkodliwe (i takimi zapewne są) – nie wpisuje się wprost w ramy określone przez ustawodawcę. Wielu praktyk rynkowych nie da się z prawnego punktu widzenia jednoznacznie zdefiniować i przypisać wprost do przepisu ustawy.

Podobny produkt choć nie wierna kopia