Zdecydowanie niższe niż obecnie koszty pożyczek, nakaz sprzedaży na aukcjach przyjmowanych w zastaw przedmiotów i obowiązkowy, płatny wpis do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru. Takie zmiany czekają lombardy. Przedsiębiorcy ostrzegają, że część pożyczek będzie udzielana w szarej strefie.

Rządowy projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej został przyjęty z poprawkami w pierwszym czytaniu przez sejmowe komisje finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju. Większość poprawek miała charakter redakcyjny. Ministerstwo Finansów, które jest wnioskodawcą projektu, uzasadnia go potrzebą lepszej ochrony konsumentów i wzmocnienia ich pozycji wobec przedsiębiorców prowadzących lombardy. Projekt wymaga dla prowadzenia takiej działalności przyjęcia formy spółki i określa minima kapitałowe. Jak wynika z informacji MF, dziś dzienne koszty odsetkowe i pozaodsetkowe pożyczek lombardowych wahają się między 0,66 a 1,5 proc. Po wejściu w życie projektowanych przepisów ma to być od 0,39 do 0,86 proc. Maksymalna wysokość kosztów pozaodestkowych nie będzie mogła przekroczyć 45 proc.